Бизнес-подразделение Dacia-LADA возглавил Дени Ле Вот

Генеральным директором бизнес-подразделения Dacia-LADA, созданного в рамках нового стратегического плана Группы Renault под названием «Ренолюция» (Renaulution), с 1 января 2021 года назначен Дени Ле Вот.

Дени Ле Вот (1965 года рождения) получил диплом инженера в Горной школе Парижа, Франция, сообщает пресс-служба Renault. Карьеру в Renault начал в 1990 году с отдела продаж и маркетинга в составе департамента международных операций. В 1994 году он перешел в подразделение послепродажного обслуживания и стал старшим менеджером по развитию послепродажного обслуживания. Затем последовательно занимал посты директора по послепродажному обслуживанию в компании «Рено Россия», директора по продажам в Бельгии, директора по международному послепродажному маркетингу и стратегии, а также директора по маркетингу в Renault MAIS (Турция).

В 2007 году Дени Ле Вот был назначен вице-президентом по маркетингу и продажам в регионе Евразия. В 2011 году занимал пост заместителя директора «Рено Россия», а в сентябре 2013 года стал вице-президентом по продажам и маркетингу в странах G9 в группе Renault. С 2016 года – старший вице-президент и операционный директор региона Евразия. Также с 2016 года Дени Ле Вот является членом совета директоров АВТОВАЗа. В 2018 году назначен старшим вице-президентом и председателем правления Nissan в Северной Америке, в 2019 году – старшим вице-президентом Alliance LCV Business Unit, а в 2020 году – исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу Группы Renault. С 1 января 2021 года Дени Ле Вот назначен исполнительным вице-президентом, генеральным директором бизнес-подразделения Dacia-LADA. Он является членом правления Группы Renault.

Какие новые модели LADA и Renault, а также других брендов можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Renault