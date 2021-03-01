В российском офисе Honda сменился руководитель

Президентом компании Honda Motor Rus с 1 апреля 2021 года назначен Такаши Накадзима, который сменит на этом посту Отиаи Таканобу. Г-н Накадзима продолжит действовать в соответствии с глобальной стратегией Honda, направленной на преобразование и развитие бизнеса в условиях всемирной трансформации, сообщает пресс-служба японской марки.

Такаши Накадзима присоединился к Honda в 1994 году, и за время работы в компании занимал различные ответственные должности. С 1999 по 2006 год входил в дивизион планирования для рынка Японии, в частности, осуществлял продуктовое планирование и стимулирование продаж. В период с 2006 по 2010 год занимался планированием бизнеса и продуктовым планированием в Китае, с 2010 по 2014 годы координировал бизнес-процессы сначала в Испании, а затем в Чехии. C 2014 года по настоящее время г-н Накадзима осуществлял управление и планирование бизнеса в Японии.

Напомним, в конце прошлого года компания Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda. При этом «Хонда Мотор Рус» сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

В настоящее время дилерская сеть Honda в России насчитывает 21 предприятие. Модельный ряд марки представлен на российском рынке двумя кроссоверами – CR-V и Pilot. По итогам 2020 года в нашей стране было продано 1508 этих автомобилей (-18%), согласно данным АЕБ. Как отмечают в «Хонда Мотор Рус», показатели продаж Honda в течение последних лет отражают потребительский спрос и ситуацию на российском рынке в целом. Снижение продаж в 2020 году, в первую очередь, связано с задержками поставок автомобилей, вызванными сбоями в производственных цепочках из-за распространения COVID-19.

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Фото: AutoWP.ru