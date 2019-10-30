АВТОСТАТ | Ежемесячные обзоры | База данных компаний. Актуализация контактов. Ежемесячная статистика обновления ТС в 2019 году.
База данных компаний. Актуализация контактов. Ежемесячная статистика обновления ТС в 2019 году.

База данных компаний. Актуализация контактов. Ежемесячная статистика обновления ТС в 2019 году.

Дата выхода:30.10.19
Формат:Excel
от 2 500 руб.
В корзину

Ежемесячно, для решения ваших задач, мы обновялем базу юридических лиц, которые поставили себе на баланс новые транспортные средства.

База дает возможность оценить объемы рынка новых корпоративных ТС и проанализировать спрос на конкретные ТС.

Контактные данные базы компаний позволят начать сотрудничество с вашими потенциальными клиентами не теряя врмени.

Поля базы данных:

  • ИНН
  • Юридическое лицо
  • Статус юридического лица
  • Адрес юридического лица
  • Должность
  • ФИО руководителя
  • Телефон
  • Код вида деятельности
  • Вид деятельности юридического лица
  • Количество единиц новых ТС по типам

Шаблон данных:

Стоимость БД по всем типам ТС (PC, LCV, HCV, BUS, TR):

за 1 регион

2500 рублей - 1 месяц

12000 рублей - годовая подписка

за все регионы России

7800 рублей - 1 месяц

60000 рублей - годовая подписка

 

Индивидуально под ваши задачи мы соберем базу ваших потенциальных клиентов.

Возможно выбрать:
- любой тип ТС, отдельные бренды или модели,
- как новые, так и подержанные ТС,
- регионы вашего присутствия,
- интерсующие виды деятельности компаний,
- свои квоты по количеству приобретенных автомобилей,
- добавить технические характеристики,
- необходимый период анализа данных (обновление ежемесячное ).

Позвоните нам On-line tel.jpg  и мы поможем собрать базу компаний для контакта с вашими потенциальными клиентами.

Рекомендуем также:

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно