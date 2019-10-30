База данных компаний. Актуализация контактов. Ежемесячная статистика обновления ТС в 2019 году.

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Ежемесячно, для решения ваших задач, мы обновялем базу юридических лиц, которые поставили себе на баланс новые транспортные средства.
База дает возможность оценить объемы рынка новых корпоративных ТС и проанализировать спрос на конкретные ТС.
Контактные данные базы компаний позволят начать сотрудничество с вашими потенциальными клиентами не теряя врмени.
Поля базы данных:
Шаблон данных:
Стоимость БД по всем типам ТС (PC, LCV, HCV, BUS, TR):
за 1 регион
2500 рублей - 1 месяц
12000 рублей - годовая подписка
за все регионы России
7800 рублей - 1 месяц
60000 рублей - годовая подписка
Индивидуально под ваши задачи мы соберем базу ваших потенциальных клиентов.
Возможно выбрать:
- любой тип ТС, отдельные бренды или модели,
- как новые, так и подержанные ТС,
- регионы вашего присутствия,
- интерсующие виды деятельности компаний,
- свои квоты по количеству приобретенных автомобилей,
- добавить технические характеристики,
- необходимый период анализа данных (обновление ежемесячное ).
Позвоните нам On-line и мы поможем собрать базу компаний для контакта с вашими потенциальными клиентами.