Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)

Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год. В отчете представлена информация о ежемесячном прогнозе рынка в целом, о годовых прогнозах ведущих автомобильных марок и брендов, а также о годовых прогнозах ведущих регионов РФ. Кроме этого, выполнен прогноз ключевых факторов, определяющих авторынок, таких как цена нефти, курсы валют и средневзвешенная цена новых автомобилей.

Целью предлагаемого прогноза является попытка угадать развитие событий на автомобильном рынке в условиях таких трудно предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены, пандемия коронавируса, а также направления и особенности выхода российской экономики из кризиса.

Главной отличительной особенностью отчета является ежемесячный мониторинг ситуации в экономике и на авторынке, анализ реальных показателей и оценка соответствия их сценариям прогноза.

Следует подчеркнуть, что прогнозирование продаж автомобилей строится исключительно на данных о ежемесячных регистрациях в ГИБДД, свидетельствующих о факте получения товара конечным потребителем.

Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.

Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и экспертов аналитического агентства Автостат.

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