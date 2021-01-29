«Мерседес-Бенц Рус» объявил о новом назначении в департаменте продаж

Директором департамента продаж легковых автомобилей «Мерседес-Бенц Рус» с 1 февраля 2021 года назначена Наталья Королева. На этом посту она сменит Марию Морозову, которая продолжит свою карьеру в штаб-квартире Mercedes-Benz AG в Штутгарте в должности руководителя по работе с рынками в направлении продаж автомобилей в регионах России, Индии, а также стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Наталья Королева начала свою карьеру в «Мерседес-Бенц Рус» в 2008 году, в 2011-м возглавила подразделение внутренней поддержки и защиты бренда, а в 2014-м заняла позицию начальника отдела по управлению и оценке деятельности розничной сети и защите бренда, где отвечала за процессы оперативной и стратегической оптимизации, повышение финансовых показателей и уровня продаж розничной сети, управление рисками, развитие процессов розничных продаж и стандартов премиальности. В период с 2015 по 2020 гг. на позиции директора департамента розничных продаж легковых автомобилей Наталья Королева отвечала за продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также управление корпоративным парком автомобилей, ежегодно обеспечивая необходимую прибыль и показатели продаж.