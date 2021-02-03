Назначен новый руководитель региональной штаб-квартиры Hyundai в России и СНГ

Президентом региональной штаб-квартиры Hyundai Motor, отвечающей за Россию и семь стран СНГ, назначен г-н О Иккюна, сменивший на этом посту г-на Сон Кёнгсу.

Г-н О получил образование в университете СОГАН в Сеуле, Республика Корея, который окончил в 1989 году по специальности бизнес-администрирование, сообщает пресс-служба корейской марки. В этом же году он начал карьеру в компании Hyundai Motor, где его послужной список включает, в том числе, опыт руководства дочерними компаниями на рынках Венгрии и Великобритании. C 2005 года г-н О занимал должность директора отдела по координации зарубежной политики Hyundai Motor. С ноября 2015 по август 2018 года г-н О находился на посту генерального директора компании «Хендэ Мотор СНГ», с 2018 года был президентом турецкого подразделения Hyundai Assan Otomotiv Sanayi.

Напомним, в конце 2018 года в рамках глобальной реорганизации Hyundai Motor в России открылась региональная штаб-квартира, ответственная за продажи и операционное управление производством в России и странах СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Республика Армения, Туркменистан). Подразделение призвано обеспечить более высокую степень интеграции в рынки региона, чтобы компания могла быстро реагировать на динамичные изменения и развитие рыночных трендов и потребностей клиентов.