В «Авито Авто» произошли кадровые перестановки

Управляющим директором «Авито Авто» назначен Кирилл Вотяков (на фото), с декабря 2018 года возглавлявший направление «Легковые автомобили» в «Авито Авто» и руководивший созданием и развитием продуктовой линейки инструментов для автодилеров. До прихода в «Авито» он отвечал за развитие одного из стартапов в экосистеме Яндекса, сообщает пресс-служба компании.

На новом посту Кирилл Вотяков сменит Ивана Гуза, который в рамках реорганизации структуры компании назначен на вновь созданную позицию заместителя генерального директора «Авито». С апреля 2021 года Иван Гуз будет курировать развитие стратегических инициатив, а также двух основных «вертикалей» ведущего российского онлайн-сервиса объявлений – «Авито Авто» и «Авито Товары».

Иван Гуз присоединился к команде «Авито» в 2013 году в роли руководителя направления аналитики, а в 2015 году занял пост директора по аналитике. Под его руководством команде удалось автоматизировать многие бизнес-процессы компании – от операционной и аналитической отчетности до проверки качества контента и целевого маркетинга. В 2018 году Иван Гуз занял пост управляющего директора «Авито Авто». Благодаря его усилиям и работе его команды «Авито Авто» значительно усилил лидерские позиции на рынке, особенно в Санкт-Петербурге и Москве. Сегодня на платформе представлено самое большое количество объявлений о продаже автомобилей в рунете.

«Авито Авто» – сайт номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу аналитического агентства «АВТОСТАТ». На «Авито Авто» размещено самое большое количество объявлений о продаже машин с пробегом (сейчас это 478 000 автомобилей). В раздел «Авто» заходит 52,4% посетителей «Авито». 411 тысяч человек разместили объявление на «Авито Авто» за декабрь 2020 года, еще 569 тысяч пользователей опубликовали объявления о продаже запчастей к ним.

Кстати, быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью нашего калькулятора «Оценить авто».

Фото: «Авито»