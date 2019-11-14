Used cars report

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Специальный ежемесячный обзор для участников рынка автомобилей с пробегом.
Самый оперативный отчет по рынку на стол руководителю.
Рейтинг TOP-40 марок и ТОП-100 моделей по России.
Показатели текущего месяца и нарастающий итог с начала года сравниваются с показателями аналогичного периода прошлого года, отслеживается динамика в штуках и процентах.
Рейтинги строятся по 4-м типам ТС:
PC (легковые)
LCV (легкие коммерческие)
HCV (грузовые)
BUS (автобусы)
Стоимость отчета по 1 типу ТС по России - 4700 рублей в месяц.
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