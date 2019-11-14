Used cars report

Специальный ежемесячный обзор для участников рынка автомобилей с пробегом.

Самый оперативный отчет по рынку на стол руководителю.

Рейтинг TOP-40 марок и ТОП-100 моделей по России.

Показатели текущего месяца и нарастающий итог с начала года сравниваются с показателями аналогичного периода прошлого года, отслеживается динамика в штуках и процентах.

Рейтинги строятся по 4-м типам ТС:

PC (легковые)

LCV (легкие коммерческие)

HCV (грузовые)

BUS (автобусы)



Стоимость отчета по 1 типу ТС по России - 4700 рублей в месяц.

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