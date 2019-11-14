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Used cars report

Used cars report

Дата выхода:14.11.19
Формат:Excel
от 4 700 руб.
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Специальный ежемесячный обзор для участников рынка автомобилей с пробегом.

Самый оперативный отчет по рынку на стол руководителю.

Рейтинг TOP-40 марок и ТОП-100 моделей по России.

Показатели текущего месяца и нарастающий итог с начала года сравниваются с показателями аналогичного периода прошлого года, отслеживается динамика в штуках и процентах.

Рейтинги строятся по 4-м типам ТС:
PC (легковые)
LCV (легкие коммерческие)
HCV (грузовые)
BUS (автобусы)

Стоимость отчета по 1 типу ТС по России - 4700 рублей в месяц.

 

 

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