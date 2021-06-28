В российском представительстве DAF сменился гендиректор

Генеральным директором «ДАФ Тракс Рус» назначен Ерун Клитси, сменивший на этом посту Ари Хендрикса, который 10 лет назад возглавил представительство компании DAF в Москве и сыграл ключевую роль в расширении дилерской сети и клиентской базы DAF в России.

Как сообщает пресс-служба «ДАФ Тракс Рус», Ерун Клитси присоединился к компании DAF около 11 лет назад. Он занимал различные должности с возрастающей ответственностью, в том числе должность руководителя по снабжению и директора по закупкам в Индии. С 2016 года г-н Клитси работал операционным аудитором в PACCAR. В 2019 году он был назначен руководителем отдела послепродажного обслуживания «ДАФ Тракс Рус», после чего переведен на должность руководителя отдела продаж, которую занимал по настоящее время.

Ари Хендрикс продолжит свою карьеру в головном офисе DAF в Эйндховене в качестве директора по международным корпоративным продажам, продажам электрических грузовиков и военной техники. Он впервые присоединился к компании в 1980 году, а затем, после небольшого перерыва, вновь вернулся в 2001 году. Г-н Хендрикс занимал различные должности с возрастающей ответственностью, в том числе должность регионального менеджера по продукту и регионального менеджера по сбытовым операциям. В 2011 году он был назначен первым генеральным директором дочерней компании «ДАФ Тракс Рус».

«Ари Хендрикс заложил основы сегодняшнего положения DAF в России. Количество дилеров выросло до 30, и еще в 21 точке продаж TRP предлагается полный ассортимент универсальных запчастей для грузовиков и прицепов, а доля рынка практически достигла 10% среди европейских производителей», – отметил директор по продажам и маркетингу DAF Trucks N.V. Ричард Цинк.

За прошедшие 10 лет клиентам передано более 25 тыс. транспортных средств DAF, а парк DAF в России на 1 января 2021 года превысил отметку в 50 тыс. грузовиков. Дилеры инвестировали в строительство сервисных станций DAF около 60 млн евро, что составляет 10% от объема инвестиций в развитие всей дилерской сети DAF в Европе.

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Фото: «ДАФ Тракс Рус»