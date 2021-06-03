«Рольф» расширил состав совета директоров

В состав совета директоров компании «Рольф» с 1 июня 2021 года вошел Василий Белов. С его назначением состав совета директоров компании расширен до пяти членов, что соответствует требованиям закона об акционерных обществах, сообщает пресс-служба дилера. Как отмечается, компания «Рольф» будет совершенствовать систему корпоративного управления, ориентируясь на обязательные требования действующего российского законодательства и лучшие практики, для повышения эффективности системы управления и прозрачности для инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Василий Белов окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «Математик, системный программист». Получил степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики (AIBEc). Прошел курс Executive Management & Leadership в Cambridge Business School.

Василий Белов имеет 19-летний управленческий опыт в различных сферах экономики, а также большой стаж работы независимым директором в публичных компаниях. Является экспертом в области внедрения инноваций. Экспертиза и опыт Василия Белова помогут ускорить процесс цифровой трансформации компании «Рольф», внедрение новых технологий и бизнес-процессов.

Напомним, ранее в состав совета директоров компании «Рольф» вошел Даниэл Вулф, став четвертым членом совета директоров компании.

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Фото: «Рольф»