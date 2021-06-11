В компании «Рольф» сменился директор по сервису

Директором по сервису ГК «Рольф» назначен Тимур Валиуллин, сменивший в этой должности Романа Козачука, который покинул компанию. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГК «Рольф».

Тимур Валиуллин в 1998 году окончил Камский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2013 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Финансовый менеджмент». Трудовую деятельность начал в 1999 году в ГК «ТрансТехСервис», где прошел путь от менеджера по продажам запчастей до коммерческого директора компании – эту должность он занимал с 2007-го по 2021 год.

Компания «Рольф» работает в автомобильном бизнесе с 1991 года и является крупнейшим автодилером России. Портфель брендов «Рольф» включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть РОЛЬФ насчитывает 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: «Рольф»