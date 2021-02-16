КАМАЗ объявил о новых кадровых назначениях

КАМАЗ объявил о кадровых изменениях, которые связаны с появлением новых руководящих должностей.

Так, с 1 февраля на новую должность заместителя директора по развитию автомобильного завода назначен Наиль Замалиев, до этого работавший главным инженером автомобильного завода, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Он родился в 1976 году в Набережных Челнах, в 1999 году окончил КамПИ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Отслужив в армии, в 2000 году пришел на автомобильный завод инженером-технологом первой категории. В разные годы работал начальником бюро техотдела, начальником бюро и заместителем начальника цеха сборки мелкосерийных партий автомобилей, начальником конструкторско-технологического отдела оригинальных автомобилей, начальником отдела анализа эффективности сборки. С 2013 по 2018 год был заместителем главного технолога по сопровождению производства, с 2018 по 2021-й – главным инженером.

На освободившуюся должность главного инженера автомобильного завода назначен Шамил Хаков. Он родился в 1973 году в Башкирской АССР. В 1992 году окончил Камский автомеханический техникум по специальности «Эксплуатация промышленных роботов», в 2007-м – ИЭУиП по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь начал в 1992 году оператором пульта управления, в разные годы работал на автомобильном заводе, в ООО «КИСМ», департаменте управления производством КАМАЗа. В 2014-2015 годах был заместителем директора по производству автомобильного завода, в 2015-2017-м – директором центра логистики и закупок, директором по закупкам ПАО «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь), в 2017-2019 годах – директором ЗСА. С 2019 года был заместителем директора по техническому контролю завода двигателей.

Новую должность получил Борис Модестов, назначенный директором по экономике – директором департамента экономики. Он родился в 1987 году в Казани, в 2010 году окончил К(П)ФУ по специальности «Прикладная математика и информатика». Камазовская карьера началась в 2016 году с должности заместителя руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» – директора по координации и контроллингу. С 2018 работал директором департамента экономики.

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