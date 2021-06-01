В ГК «АвтоСпецЦентр» сменился гендиректор

Генеральным директором ГК «АвтоСпецЦентр» с 1 июня 2021 года назначен Андрей Терлюкевич. На этом посту он сменил Дениса Петрунина, который покидает АСЦ после управления компанией на протяжении 2,5 лет.

Как сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр», Андрей Терлюкевич окончил Санкт-Петербургский институт экономики и управления. В автомобильном бизнесе более 15 лет, основной карьерный путь проделал в ГК «Genser», где к концу 2017 года занимал должность коммерческого директора, до этого управлял двумя дилерскими центрами Jaguar Land Rover и Nissan в должности исполнительного директора.

К АСЦ Андрей Терлюкевич присоединился в марте 2019 года и занял должность генерального директора Ауди Центра Варшавка. Однако уже в сентябре 2019-го он возглавил дилерские центры АСЦ Skoda Внуково, АСЦ Nissan Внуково и АСЦ Infiniti на Ленинском, которыми успешно руководил до назначения на должность генерального директора холдинга.

За последние 2,5 года, когда ГК АСЦ управлял на позиции генерального директора Денис Петрунин, в холдинге произошло много изменений, среди которых оптимизация бизнес-процессов, реструктуризация управляющей компании, модернизация ИТ-инфраструктуры, изменение структуры портфеля брендов холдинга. Реализация антикризисной стратегии в ГК АСЦ повысила эффективность всех направлений бизнеса, создала предпосылки для дальнейшего устойчивого развития.

«АСЦ находится в фазе трансформации и еще очень многое предстоит сделать. Однако наиболее значимая часть реструктуризации завершена, компания имеет отлаженные бизнес-процессы и устойчивое финансирование, стабильно приносит прибыль. Я уверен, что, заручившись поддержкой надежных партнеров и инвесторов, мы выйдем на качественно новый уровень бизнеса», – заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

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Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»