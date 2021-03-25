Николя Мор стал генеральным директором группы Renault в России и СНГ

Компания Renault сообщила, что с 1 мая Николя Мор, старший вице-президент, главный исполнительный директор по трансформации компании и член Совета директоров группы Renault, займет должность генерального директора группы Renault в России и странах СНГ.

В зоне его ответственности теперь будут следующие рынки: Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, а также Монголия. В новом статусе Николя Мор будет находиться в подчинении у Луки де Мео, генерального директора группы Renault.

«Россия является вторым по величине рынком Группы по объемам производства и продаж автомобилей брендов Renault и LADA, - говорит Лука де Мео. - Реализация стратегии «Ренолюции» (Renaulution) идет полным ходом. Основной акцент делается на увеличении рентабельности и развитии синергии на благо наших брендов. Опыт и знания Николя Мора о России и странах СНГ помогут решить эту задачу. Миссия по трансформации компании, которую Николя курирует с сентября 2020 года, направлена на генерирование финансовых потоков и выход к прибыльности к 2023 году. Эта цель остается для компании безусловным приоритетом...».

Из послужного списка Николя Мора:

Николя Мор является выпускником École Centrale de Paris (1983) и имеет степень MBA в INSEAD во Франции (1985). Он родился 22 апреля 1960 года во французском городе Орлеан. С 1985 по 1987 год был консультантом в компании Boston Consulting Group. Далее - работа в компаниях-поставщиках Valeo и Faurecia. В 2000 году он присоединился к команде Renault в качестве директора по закупкам запчастей и аксессуаров. В марте 2003 года - стал директором по контролю за качеством Renault, в апреле 2004 года – генеральным директором Société de Transmissions Automatiques. В сентябре 2006 года Николя Мор был назначен на должность директора завода силовых агрегатов Dacia в Румынии. В августе 2008 года получил должность вице-президента подразделения силовых агрегатов закупочной организации Renault-Nissan, а в марте 2013 года – вице-президентом по производственной деятельности группы Renault. В январе 2014 года Николя Мор занял должность генерального директора группы Renault в Румынии и руководителя направления автомобилей Dacia. С 15 марта 2016 года по 1 июня 2018 года он занимал пост президента и генерального директора АВТОВАЗа (после Бу Андерсона). С 1 января 2018 года он также являлся старшим вице-президентом и операционным директором региона Евразия. В сентябре 2020 года был назначен на должность старшего вице-президента и главного исполнительного директора по трансформации группы Renault. C 1 мая 2021 года - продолжит свою карьеру на позиции генерального директора группы Renault в России и странах СНГ.

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