Директором по маркетингу брендов Peugeot, Citroen, Opel в России назначена Елена Кравец

Директором по маркетингу брендов Peugeot, Citroen, Opel в России c 15 февраля 2021 года назначена Елена Кравец. В своей новой должности она будет отвечать за создание, внедрение и продвижение маркетинговой и продуктовой стратегии брендов Peugeot, Citroen и Opel, позиционирование модельного ряда и увеличение потребительской ценности брендов и продуктов, продаваемых в России, сообщает пресс-служба Stellantis.

Елена Кравец окончила Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова по специальности «Маркетинг». В автомобильном бизнесе работает с 2001 года: она занимала различные позициив сфере маркетинга и связей с общественностью в российских представительствах BMW и Volkswagen. До назначения в группу Stellantis Елена Кравец продолжительное время возглавляла дирекцию по маркетингу Jaguar Land Rover в России.

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