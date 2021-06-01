Николя Мор вернулся на пост президента АВТОВАЗа

Николя Мор 1 июня 2021 года вступил в должность президента АВТОВАЗа, сменив во главе предприятия Ива Каракатзаниса, чей срок полномочий на этом посту истек. Николя Мор также сохранит позицию генерального директора по операциям Группы Renault в России и СНГ, которую он занял с 1 мая 2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Сегодня АВТОВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АВТОВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса», – заявил Николя Мор.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Николя Мор окончил Центральную школу Парижа (École Centrale de Paris) в 1983 году и получил степень MBA в INSEAD во Франции (1985 г.). После карьеры в компаниях Valeo и Faurecia в 2000 году он присоединился к команде Renault в качестве директора по закупкам запчастей и аксессуаров. Затем, в марте 2003-го он стал директором по контролю за качеством Renault, а в апреле 2004 года – генеральным директором Société de Transmissions Automatiques. В сентябре 2006-го Николя Мор был назначен на должность директора завода силовых агрегатов Dacia в Румынии. В августе 2008 года он стал вице-президентом подразделения силовых агрегатов закупочной организации Renault-Nissan, а в марте 2013-го – вице-президентом по производственной деятельности группы Renault. В январе 2014 года Николя Мор занял должность генерального директора группы Renault в Румынии и руководителя направления автомобилей Dacia.

С апреля 2016 до мая 2018 года он возглавлял АВТОВАЗ в должности президента и генерального директора, а в июне 2019-го занял кресло председателя совета директоров АВТОВАЗа. С 1 января 2018 года он также являлся старшим вице-президентом и операционным директором региона Евразия. В сентябре 2020 года Николя Мор был назначен на должность старшего вице-президента и главного исполнительного директора по трансформации группы Renault.

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Фото: АВТОВАЗ