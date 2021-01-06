Какие кадровые изменения произошли в автобизнесе в 2020 году?

Настало время подводить итоги ушедшего года и наводить порядок в бумагах, чтобы было удобнее работать с ними в новом году. «АВТОСТАТ» регулярно отслеживает кадровые изменения в топ-менеджменте компаний, связанных с автобизнесом. Пришло время обновить «визитницу». За 2020 год мы насчитали порядка 20 наиболее важных кадровых назначений. Январь

Совет директоров Renault принял решение с 1 июля 2020 года назначить новым генеральным директором компании Луку де Мео, ранее возглавлявшего испанскую Seat. Заместителем гендиректора Renault стала Клотильда Дельбо. Смена руководства Renault стала продолжением перестановок в высшем эшелоне компании, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона.

Генеральным директором Citroen назначен Венсан Кобэ, до этого времени занимавший пост заместителя гендиректора марки. Он также стал членом Глобального Исполнительного Комитета, сообщила пресс-служба Группы PSA. На новом посту Венсан Кобэ сменил Линду Джексон, которая назначена руководителем департамента по исследованию и поддержке дифференциации брендов.

Февраль

Гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет принял решение уйти с занимаемой им должности по истечении срока действия контракта в сентябре 2020 года.

Генеральным директором «МАН Трак энд Бас Рус» с 3 февраля 2020 года назначен Ян Айхингер. Стратегической целью г-на Айхингера является построение партнерских взаимоотношений с клиентами и внедрение стратегии Simplifying Business на российском рынке. Напомним, Питер Андерсон, возглавлявший компанию «МАН Трак энд Бас Рус» с 2016 года, в ноябре 2019-го принял решение покинуть свой пост.

Генеральным директором завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» 17 февраля 2020 года назначена Елена Фролова, ранее исполнявшая обязанности заместителя генерального директора компании «Соллерс». Дмитрий Кудинов, возглавлявший СП «Мазда Соллерс» с 2015 года, покинул «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», но продолжил заниматься брендом Mazda в «Мазда Мотор Рус».

Март

Президентом KIA Motors Corporation назначен Хо-сунг Сонг, который до этого занимал пост исполнительного вице-президента и отвечал за управление глобальных операций компании. В свою очередь, г-н Хан-ву Пак перешел на должность советника, чтобы продолжить оказывать содействие в реализации бизнес-задач компании.

Апрель

Исполнительным вице-президентом по финансам АВТОВАЗа с начала марта 2020 года назначена Наталья Васильева-Бернард, директор по учету и отчетности – главный бухгалтер АВТОВАЗа.

«Группа ГАЗ» ввела новую должность генерального директора. Им назначен Александр Золотарев, который работает в компании с 2007 года и прежде являлся заместителем исполнительного директора «Группы ГАЗ» Гюнтера Хайдена. Новая должность введена в связи с необходимостью расширить операционное управление в кризисный период.

Июнь

Компания Volkswagen объявила имя нового руководителя: им стал Ральф Брандштеттер, который ранее занимал должность операционного директора. Предыдущий глава Volkswagen Герберт Дисс остался председателем совета Volkswagen AG.

Июль

Объявлено, что новым глобальным генеральным директором Jaguar Land Rover с 10 сентября 2020 назначен Тьерри Боллоре. На этом посту он сменил профессора сэра Ральфа Шпета, который стал вице-председателем правления без исполнительных полномочий.

Генеральным директором дистрибьютора FCA Rus назначен Игорь Чикирис, ранее занимавший в компании должность директора по продажам пассажирских автомобилей и развитию дилерской сети. На новом посту он сменил Луку Патриньяни, который перешел на работу в штаб-квартиру FCA в Турине и возглавил офисы FCA по рынкам Северной и Восточной Европы.

Руководитель бренда Skoda Бернхард Майер, который был председателем Совета директоров компании на протяжении почти пяти лет, 31 июля покинул чешскую компанию. О новом месте работы топ-менеджера официального сообщения не было.

Август

В компании Skoda назначен новый председатель Совета директоров. Им стал Томас Шефер, сменивший на этом посту Бернхарда Майера. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 3 августа 2020 года.

Сентябрь

3 сентября состоялись выборы президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Им стал председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

Компания Infiniti объявила о назначении Ольги Филипповой генеральным менеджером бренда по продажам и маркетингу. Она напрямую подотчетна Пейману Каргару, старшему вице-президенту Nissan Motor Co. и председателю Infiniti Motor Company. Задачи Ольги Филипповой в новой должности – отслеживать глобальное развитие бренда, контролировать процесс отношений с клиентами, руководить маркетинговыми активностями и продажами.

Октябрь

Генеральным директором «Скания-Русь» с 1 октября 2020 года назначен Симоне Монтанья, ранее занимавший пост вице-президента Scania Финансовые Сервисы региона Латинская Америка и управляющего директора Scania Banco S.A. в Бразилии. В новой должности он сменил Войцеха Ровински, который возглавлял «Скания-Русь» с июня 2017 года.

Ноябрь

Директор по продажам легковых автомобилей Mercedes-Benz в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» Мария Морозова с 1 января займет должность руководителя по работе по направлению продаж регионов Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Индия и Россия в центральном офисе «Мерседес-Бенц», расположенном в немецком Штутгарте. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, отметив, что «переедет туда на несколько лет».

Декабрь

Генеральным директором ООО «ЛАДА Запад Тольятти» с 19 декабря 2020 года назначен Юрий Скульский, ранее занимавший должность директора по персоналу этого предприятия. На новом посту он сменил Ромуальда Рытвински, который руководил компанией с 2015 года и принял решение развивать свою карьеру за пределами периметра Группы АВТОВАЗ.

Вице-президентом, директором по дизайну LADA с 1 января 2021 года назначен Жан-Филипп Салар. На этом посту он сменит Стива Маттина, который возглавлял LADA Design последние 9 лет и принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам. Стив Маттин продолжит свои отношения с АВТОВАЗом в качестве советника президента компании.

Генеральным директором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с 1 января 2021 года назначен Джу Сучоун, который сменит на этом посту Сона Кёнгсу.