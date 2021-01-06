Какие кадровые изменения произошли в автобизнесе в 2020 году? | АВТОСТАТ

Какие кадровые изменения произошли в автобизнесе в 2020 году?

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Какие кадровые изменения произошли в автобизнесе в 2020 году?

Настало время подводить итоги ушедшего года и наводить порядок в бумагах, чтобы было удобнее работать с ними в новом году. «АВТОСТАТ» регулярно отслеживает кадровые изменения в топ-менеджменте компаний, связанных с автобизнесом. Пришло время обновить «визитницу». За 2020 год мы насчитали порядка 20 наиболее важных кадровых назначений.

Январь

Лука-де-Мео.png

Совет директоров Renault принял решение с 1 июля 2020 года назначить новым генеральным директором компании Луку де Мео, ранее возглавлявшего испанскую Seat. Заместителем гендиректора Renault стала Клотильда Дельбо. Смена руководства Renault стала продолжением перестановок в высшем эшелоне компании, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона.

Венсан-Кобэ.png

Генеральным директором Citroen назначен Венсан Кобэ, до этого времени занимавший пост заместителя гендиректора марки. Он также стал членом Глобального Исполнительного Комитета, сообщила пресс-служба Группы PSA. На новом посту Венсан Кобэ сменил Линду Джексон, которая назначена руководителем департамента по исследованию и поддержке дифференциации брендов.

Февраль

Ральф-Шпет.png

Гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет принял решение уйти с занимаемой им должности по истечении срока действия контракта в сентябре 2020 года.

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Генеральным директором «МАН Трак энд Бас Рус» с 3 февраля 2020 года назначен Ян Айхингер. Стратегической целью г-на Айхингера является построение партнерских взаимоотношений с клиентами и внедрение стратегии Simplifying Business на российском рынке. Напомним, Питер Андерсон, возглавлявший компанию «МАН Трак энд Бас Рус» с 2016 года, в ноябре 2019-го принял решение покинуть свой пост.

Елена-Фролова.png

Генеральным директором завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» 17 февраля 2020 года назначена Елена Фролова, ранее исполнявшая обязанности заместителя генерального директора компании «Соллерс». Дмитрий Кудинов, возглавлявший СП «Мазда Соллерс» с 2015 года, покинул «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», но продолжил заниматься брендом Mazda в «Мазда Мотор Рус».

Март

Хо-сунг-Сонг.png

Президентом KIA Motors Corporation назначен Хо-сунг Сонг, который до этого занимал пост исполнительного вице-президента и отвечал за управление глобальных операций компании. В свою очередь, г-н Хан-ву Пак перешел на должность советника, чтобы продолжить оказывать содействие в реализации бизнес-задач компании.

Апрель

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Исполнительным вице-президентом по финансам АВТОВАЗа с начала марта 2020 года назначена Наталья Васильева-Бернард, директор по учету и отчетности – главный бухгалтер АВТОВАЗа.

Александр-Золотарев.png

«Группа ГАЗ» ввела новую должность генерального директора. Им назначен Александр Золотарев, который работает в компании с 2007 года и прежде являлся заместителем исполнительного директора «Группы ГАЗ» Гюнтера Хайдена. Новая должность введена в связи с необходимостью расширить операционное управление в кризисный период.

Июнь

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Компания Volkswagen объявила имя нового руководителя: им стал Ральф Брандштеттер, который ранее занимал должность операционного директора. Предыдущий глава Volkswagen Герберт Дисс остался председателем совета Volkswagen AG.

Июль

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Объявлено, что новым глобальным генеральным директором Jaguar Land Rover с 10 сентября 2020 назначен Тьерри Боллоре. На этом посту он сменил профессора сэра Ральфа Шпета, который стал вице-председателем правления без исполнительных полномочий.

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Генеральным директором дистрибьютора FCA Rus назначен Игорь Чикирис, ранее занимавший в компании должность директора по продажам пассажирских автомобилей и развитию дилерской сети. На новом посту он сменил Луку Патриньяни, который перешел на работу в штаб-квартиру FCA в Турине и возглавил офисы FCA по рынкам Северной и Восточной Европы.

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Руководитель бренда Skoda Бернхард Майер, который был председателем Совета директоров компании на протяжении почти пяти лет, 31 июля покинул чешскую компанию. О новом месте работы топ-менеджера официального сообщения не было.

Август

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В компании Skoda назначен новый председатель Совета директоров. Им стал Томас Шефер, сменивший на этом посту Бернхарда Майера. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 3 августа 2020 года.

Сентябрь

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3 сентября состоялись выборы президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Им стал председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

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Компания Infiniti объявила о назначении Ольги Филипповой генеральным менеджером бренда по продажам и маркетингу. Она напрямую подотчетна Пейману Каргару, старшему вице-президенту Nissan Motor Co. и председателю Infiniti Motor Company. Задачи Ольги Филипповой в новой должности – отслеживать глобальное развитие бренда, контролировать процесс отношений с клиентами, руководить маркетинговыми активностями и продажами.

Октябрь

Симоне-Монтанья.png

Генеральным директором «Скания-Русь» с 1 октября 2020 года назначен Симоне Монтанья, ранее занимавший пост вице-президента Scania Финансовые Сервисы региона Латинская Америка и управляющего директора Scania Banco S.A. в Бразилии. В новой должности он сменил Войцеха Ровински, который возглавлял «Скания-Русь» с июня 2017 года.

Ноябрь

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Директор по продажам легковых автомобилей Mercedes-Benz в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» Мария Морозова с 1 января займет должность руководителя по работе по направлению продаж регионов Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Индия и Россия в центральном офисе «Мерседес-Бенц», расположенном в немецком Штутгарте. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, отметив, что «переедет туда на несколько лет».

Декабрь

Юрий-Скульский.png

Генеральным директором ООО «ЛАДА Запад Тольятти» с 19 декабря 2020 года назначен Юрий Скульский, ранее занимавший должность директора по персоналу этого предприятия. На новом посту он сменил Ромуальда Рытвински, который руководил компанией с 2015 года и принял решение развивать свою карьеру за пределами периметра Группы АВТОВАЗ.

Жан-Филипп-Салар.png

Вице-президентом, директором по дизайну LADA с 1 января 2021 года назначен Жан-Филипп Салар. На этом посту он сменит Стива Маттина, который возглавлял LADA Design последние 9 лет и принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам. Стив Маттин продолжит свои отношения с АВТОВАЗом в качестве советника президента компании.

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Генеральным директором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с 1 января 2021 года назначен Джу Сучоун, который сменит на этом посту Сона Кёнгсу.

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Генеральным директором компании «Фольксваген Груп Рус» и уполномоченным концерна Volkswagen по региону Россия и СНГ с 18 января 2021 года назначен Штефан Меха. На новом посту он сменит Маркуса Озеговича, который перейдет на новую должность в концерне Volkswagen. До этого г-н Меха занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу региона Южная Америка, сообщает пресс-служба «Фольксваген Груп Рус».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначения кадровые перестановки

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