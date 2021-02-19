В российском офисе Volvo назначен новый гендиректор | АВТОСТАТ

В российском офисе Volvo назначен новый гендиректор

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В российском офисе Volvo назначен новый гендиректор

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Генеральным директором Volvo Car Russia с 5 февраля назначен Вим Маес, который сменил на этом посту Мартина Перссона, руководившего компанией с 2019-го по 2020 год. Г-н Маес займется формированием и реализацией плана развития Volvo до 2025 года в России, сообщает пресс-служба шведской марки.

Вим Маес родился в Бельгии, получил степени магистра в области прикладной экономики (Лёвенский католический университет) и финансового управления (ВЛЕКХО). Окончил бизнес школу Vlerick в Бельгии по специальности «Цифровая трансформация и цифровые системы», а также дважды прошел программу Volvo Cars «Возглавляя наше будущее» (Leading our Tomorrow).

Вим Маес начал свой путь с лизинговых операций в бельгийском подразделении в 1989 году, затем занимал ряд должностей в европейских представительствах Volvo Cars (Испании, Италии и Швеции). Более 14 лет провел в роли управляющего директора: 3 года на рынке Австрии, 4 года во Франции и 7 лет в Бельгии.

Полный список дилеров Vovlo (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначенияпремиум-маркиvolvo

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