Российский авторынок продолжает свое падение второй год подряд. Низкий темп роста промышленного производства, отсутствие роста реальных доходов населения, падение мировых цен на нефть и ослабление национальной валюты при росте цен на автомобили привело к снижению покупательской способности. Ситуацию на рынке усугубило введение карантинных мер в условиях мировой пандемии, когда фактически на два месяца была парализована работа дилерских центров.

В таких условиях авторитейл вынужден искать новые методы работы с потребителем, но не у всех компаний это получается достаточно эффективно. Смена брендов на рынке, возрастающая кредитная нагрузка также вносят свои коррективы в деятельность дилеров.

В силу этих факторов дилерская сеть в нашей стране продолжает сокращаться, с авторынка вытесняются игроки, которые не успевают приспособиться к новым реалиям. Процесс консолидации рынка не остановится, и крупные сильные холдинги будут поглощать и заменять малоэффективные компании.

По состоянию на октябрь 2020 года на территории РФ насчитывается более 3,2 тысячи дилерских центров всех официально представленных на рынке автопроизводителей. Под этой цифрой мы подразумеваем не столько действующие автосалоны, сколько количество имеющихся дилерских соглашений по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество дилерских контрактов сократилось на 112. Отметим, что российский авторитейл после 2014 года сохраняет отрицательную динамику

Исследовав рынок легковых автомобилей и его дилерские сети, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» представляют вам очередной выпуск маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», посвященный автомобильному ритейлу в нашей стране. Традиционно этот отчет состоит из нескольких основных разделов. Так, в первом из них содержится общая информация по рынку легковых автомобилей в России, а именно: марочная и региональная структура, динамика продаж, ценовая сегментация, выручка от продаж по брендам.

Второй раздел маркетингового отчета посвящен непосредственно дилерским сетям. При этом особое внимание уделяется динамике их развития, эффективности автосалонов и географии. Здесь же мы рассматриваем итоги работы и тенденции развития российских дилерских холдингов. А более подробно ознакомиться с их характеристикой и основными показателями деятельности вам поможет третий раздел, где представлены 50 крупнейших игроков российского авторитейла по объему выручки в 2019 году. В четвертом разделе подробно изложены характеристики марок, имеющих собственную дилерскую сеть в России. Также тут приводится информация по динамике продаж автомобилей и количеству дилеров по каждому бренду.

Маркетинговый отчет «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, ГТК РФ, отдельных СМИ, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, которая содержится в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы, а каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.