Дилерские сети автопроизводителей в РФ

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Характеристика рынка легковых автомобилей в России
Динамика продаж легковых автомобилей
Марочная структура рынка легковых автомобилей
Региональная структура рынка легковых автомобилей
Выручка от продаж легковых автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка легковых автомобилей
Характеристика дилерских сетей в России
Динамика развития дилерских сетей
Изменения в дилерских сетях производителей
Эффективность дилеров иномарок в городах РФ
Эффективность автосалонов по маркам
География дилерских сетей
Тенденции развития российских дилерских холдингов
Характеристика крупнейших дилерских холдингов
РОЛЬФ
Major
Автомир
КЛЮЧАВТО
ТрансТехСервис
АВИЛОН
Inchcape
АвтоСпецЦентр
БИЗНЕС КАР
АГАТ
АвтоГЕРМЕС
FAVORIT MOTORS
Автодилерство
Великан
Сатурн-Р
Юг-Авто
ТЦ «Кунцево»
АВТОDОМ
АВТОРУСЬ
КорсГрупп (Автошина)
Аксель Групп
КАН АВТО
Мега-Авто
Медведь Холдинг
Fresh Auto
ПАНАВТО
Максимум
Евросиб
Регинас
Автопродикс
Автоимпорт
Автоплюс
Мерседес-Бенц РУС
АВТОКАПИТАЛ
БОРАВТО
Восток Моторс
У Сервис+
Ринг
WAGNER
Интер Авто Тим
ОАК-РРТ
Саммит Моторс
Петровский Автоцентр
ААА Моторс
Оками
Темп Авто
Аларм-Моторс
СИМ
Планета Авто
БЦР Моторс
Характеристика брендов представленных в России
Audi
BMW
Cadillac
Changan
Chery
Citroen
Datsun
Dongfeng
Faw
Geely
Genesis
Haval
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
LADA
Land Rover
Lexus
Lifan
Mazda
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
УАЗ
Прочие марки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Российский авторынок продолжает свое падение второй год подряд. Низкий темп роста промышленного производства, отсутствие роста реальных доходов населения, падение мировых цен на нефть и ослабление национальной валюты при росте цен на автомобили привело к снижению покупательской способности. Ситуацию на рынке усугубило введение карантинных мер в условиях мировой пандемии, когда фактически на два месяца была парализована работа дилерских центров.
В таких условиях авторитейл вынужден искать новые методы работы с потребителем, но не у всех компаний это получается достаточно эффективно. Смена брендов на рынке, возрастающая кредитная нагрузка также вносят свои коррективы в деятельность дилеров.
В силу этих факторов дилерская сеть в нашей стране продолжает сокращаться, с авторынка вытесняются игроки, которые не успевают приспособиться к новым реалиям. Процесс консолидации рынка не остановится, и крупные сильные холдинги будут поглощать и заменять малоэффективные компании.
По состоянию на октябрь 2020 года на территории РФ насчитывается более 3,2 тысячи дилерских центров всех официально представленных на рынке автопроизводителей. Под этой цифрой мы подразумеваем не столько действующие автосалоны, сколько количество имеющихся дилерских соглашений по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество дилерских контрактов сократилось на 112. Отметим, что российский авторитейл после 2014 года сохраняет отрицательную динамику
Исследовав рынок легковых автомобилей и его дилерские сети, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» представляют вам очередной выпуск маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», посвященный автомобильному ритейлу в нашей стране. Традиционно этот отчет состоит из нескольких основных разделов. Так, в первом из них содержится общая информация по рынку легковых автомобилей в России, а именно: марочная и региональная структура, динамика продаж, ценовая сегментация, выручка от продаж по брендам.
Второй раздел маркетингового отчета посвящен непосредственно дилерским сетям. При этом особое внимание уделяется динамике их развития, эффективности автосалонов и географии. Здесь же мы рассматриваем итоги работы и тенденции развития российских дилерских холдингов. А более подробно ознакомиться с их характеристикой и основными показателями деятельности вам поможет третий раздел, где представлены 50 крупнейших игроков российского авторитейла по объему выручки в 2019 году. В четвертом разделе подробно изложены характеристики марок, имеющих собственную дилерскую сеть в России. Также тут приводится информация по динамике продаж автомобилей и количеству дилеров по каждому бренду.
Маркетинговый отчет «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, ГТК РФ, отдельных СМИ, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, которая содержится в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы, а каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.