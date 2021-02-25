На заводе Nissan в Санкт-Петербурге сменился гендиректор

Вице-президентом «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и генеральным директором завода Nissan в Санкт-Петербурге с 1 марта 2021 года назначен Евгений Шевелев. На этом посту он сменит Игоря Бойцова, который продолжит свою работу в Альянсе. О его следующем назначении будет объявлено позже, сообщает пресс-служба Nissan.

Евгений Шевелев, до настоящего времени занимавший пост директора по стратегии производства Nissan Европа, с момента вступления в новую должность будет отвечать за производственную деятельность завода Nissan в Санкт-Петербурге, где сегодня выпускаются ключевые модели кроссоверов и внедорожников Nissan в России: X-Trail, Qashqai и Murano. Он будет находиться в непосредственном подчинении Кевину Фицпатрику, старшему вице-президенту по производству и управлению поставками Nissan в Европе.

Евгений Шевелев в 2002 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-экономический университет по специальности «Общий Менеджмент», получил диплом с отличием. Во время обучения проходил стажировку в Южно-Карельском Политехнике в г. Лааппенранта по программе международного обмена.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в ООО «Элкотек», Санкт-Петербург, в отделе информационных технологий, где занимался администрированием локальных сетей, разработкой приложений для оптимизации процессов, модернизацией производственных и информационных систем. В 2003 году перешел в отдел управления качеством на должность менеджера по управлению проектами. Занимался вопросами постоянного улучшения процессов в компании и поддерживал внедрение системы менеджмента качества (СМК) на предприятии. В 2004 году закончил обучение по программе 6Sigmа и получил квалификацию Six Sigma Black Belt. Занимался проектами улучшения качества и сокращения производственных потерь. С 2006 года занимал должность руководителя линии изделий.

В Nissan Евгений Шевелев пришел в 2007 году. На первом этапе он успешно руководил отделом внутренней логистики, занимался запуском производства и выстраиванием цепи поставок материалов в производственные цеха завода. С 2010 года работал в должности директора по производству, руководил запуском 3-й рабочей смены и выводом завода на проектные показатели производительности. В 2014 году был переведен на должность директора по инженерно-техническому обеспечению, где занимался запуском цеха штамповки и запуском производства следующего поколения Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

C 2017 года Евгений Шевелев был переведен на должность директора по стратегии производства региона Nissan Европа. В рамках этой позиции он на протяжении двух лет работал в Великобритании, где занимался внедрением лучших практик внутри европейского производственного подразделения Nissan, разрабатывал и внедрял стратегию цифровизации внутри производственных подразделений, повышал эффективность работы офисного персонала и инженерно-технических работников.

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