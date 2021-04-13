Назначен совет директоров бизнес-подразделения Dacia-LADA

Группа Renault назначила совет директоров нового бизнес-подразделения Dacia-LADA. Принятые решения направлены на укрепление связи между брендами, пишет издание «За рулем».

Так, Дени Ле Вот, занимавший руководящие должности в Nissan и группе Renault, станет генеральным директором обоих брендов. Президентом АВТОВАЗа останется Ив Каракатзанис, занимающий этот пост с июня 2018 года. Директором по дизайну Dacia-LADA назначен Алехандро Мессонеро: ранее он был менеджером по дизайну испанской группы Volkswagen SEAT, когда нынешний глава Renault Лука Де Мео занимал пост генерального директора.

Другие ключевые фигуры совета директоров подразделения Dacia-LADA: директор по продажам и маркетингу Ксавье Мартине (бывший генеральный директор Nissan North America (в 2020 году), а также директор по маркетингу группы Renault), технический директор Марк Сьюз (ранее был директором программы глобального доступа Renault), менеджер по закупкам Антуан Гатиноль (ранее был управляющим директором и руководителем отдела закупок в группе Renault и альянсе Renault и Nissan).

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

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Фото: Renault