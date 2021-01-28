В руководстве «Мерседес-Бенц Рус» прошли кадровые изменения

Директором управления послепродажного обслуживания легковых автомобилей «Мерседес-Бенц Рус» с 1 апреля 2021 года назначен Томас Гансер, с 2018 года являющийся генеральным директором по направлению производства, оптовых продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей. На новом посту он сменит на посту Ханса-Юргена Пфайля, который принял решение уйти на залуженный отдых после 33 лет работы в рамках концерна, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Г-н Гансер начал свою карьеру в Даймлер АГ в 1995 году в Подразделении исследований и разработок пассажирских автомобилей. В 2002-м получил назначение на руководящую позицию в направлении сервиса и запасных частей (Global service and parts). Впоследствии занимал ряд руководящих позиций в сфере послепродажного обслуживания и e-Mobility. В 2012 году Томас Гансер занял позицию директора департамента послепродажного обслуживания в совместном германо-китайском предприятии BYD Daimler New Technologies, приняв непосредственное участие в запуске первого электрического автомобиля концерна Daimler AG Denza на китайском рынке.

В 2014 году он был назначен на позицию директора департамента послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей в «Мерседес-Бенц Рус», сфокусировавшись в своей деятельности на продвижении Sprinter Classic и вопросах послепродажного обслуживания локально произведенных малотоннажных автомобилей, после чего в 2018-м был назначен на позицию генерального директора по направлению производства, оптовых продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей.

Информация о других кадровых назначениях на российском рынке (в 2020 году и начале 2021 года) находится здесь.