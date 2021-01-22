Stellantis назначил нового директора региона Евразия

Старшим вице-президентом и директора региона Евразия Stellantis с 1 февраля 2021 года назначен Ксавье Дюшман, в настоящее время являющийся управляющим директором по продажам и маркетингу Opel Vauxhall. На новом постту он сменит Пола Уиллкокса, который перейдет на должность управляющего директора Vauxhall Motors, сообщает пресс-служба Stellantis.

Ксавье Дюшман окончил Высшую коммерческую школу Парижа (HEC Paris). Ранее он работал на различных руководящих должностях брендов Citroen и Peugeot. С 2012 по 2017 годы занимал пост управляющего директора Peugeot France. С 2017 по март 2018 года был ответственным за розничные продажи PSA в Европе.

Пол Уиллкокс занимает должность вице-президента и директора региона Евразия с июля 2019 года. До этого назначения он работал на различных высших руководящих должностях в автомобильной промышленности в Nissan и Volkswagen Group. Под руководством Пола Уиллкокса компании удалось увеличить доли всех четырех брендов на региональных рынках, добиться прибыльности бизнеса в регионе, успешно запустить бренды DS и Opel в Украине и реализовать мероприятия по возвращению бренда Opel в Россию.

Новые назначения были проведены в соответствии с политикой эффективного управления, действующей с момента начала работы Stellantis согласно решению генерального директора компании Карлоса Тавареса.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».