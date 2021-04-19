Шеф-дизайнер Dacia-LADA может покинуть свой пост

Новый шеф-дизайнер Dacia-LADA Алехандро Месонеро-Романос уйдет к конкурентам, так и не приступив к работе над российскими автомобилями. Грядущую отставку специалиста косвенно подтвердили в Группе Renault, заявив, что временно исполняющим обязанности главы дизайнерского подразделения Dacia-LADA станет Дэвид Дюран.

Как пишет портал Motor.ru, уход Алехандро Месонеро-Романоса стал неожиданностью для главы Renault Group Луки де Мео, ведь испанский дизайнер получил новую должность буквально на прошлой неделе.

Издание Bild утверждает, что Месонеро-Романосу предложили возглавить дизайнерское подразделение Alfa Romeo, и работа в Stellantis показалась экс-стилисту Seat более перспективной. Если слухи подтвердятся, мотивация Алехандро Месонеро-Романоса понятна: Dacia недавно представила новые Logan и Sandero, дизайн-концепции обновленного Duster и кроссовера Bigster уже утверждены, и в ближайшее время испанцу пришлось бы заниматься созданием фирменного стиля LADA на платформах Dacia. Поскольку Месонеро-Романос с успехом решил похожую задачу в Seat, решение променять LADA на Alfa Romeo не выглядит удивительным.

Когда Месонеро-Романос переходил в Renault Group в октябре 2020 года, испанец явно рассчитывал на должность шеф-дизайнера Renault, однако этот пост отдали Жилю Видалю. Удержать сразу двух именитых стилистов Луке де Мео не удалось, и теперь боссу Renault придется искать нового руководителя дизайнерского подразделения Dacia-LADA.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: notiulti.com