Scania назначила нового руководителя

Совет директоров Scania назначил Кристиана Левина новым президентом и CEO Scania с 1 мая 2021 года. Кристиан Левин, имеющий более 20 лет опыта работы в Scania, в настоящее время является членом исполнительного совета Traton SE и главным операционным директором Traton Group. Помимо исполнения обязанностей на новой должности в Scania, он останется членом исполнительного совета Traton SE, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кристиан Левин сменит на этом посту Хенрика Хенрикссона, который после 23 лет работы в Scania (более пяти из них в качестве президента и CEO) покидает компанию в связи с переходом в H2 GreenSteel, новое предприятие, которое к 2024 году планирует начать производство стали без использования углеводородного топлива.

Кристиан Левин присоединился к Traton SE в 2019 году. В 1994 году он начал свою карьеру в Scania в качестве стажера и с тех пор занимал несколько руководящих должностей. Г-н Левин имеет степень магистра машиностроения Королевского технологического института в Стокгольме. До прихода в Traton он занимал должность исполнительного вице-президента и главы отдела продаж и маркетинга Scania.

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