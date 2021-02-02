В российском офисе Lexus назначен новый управляющий директор по продажам и маркетингу

Управляющим директором по продажам и маркетингу российского представительства бренда Lexus с января 2021 года назначен Виктор Каюрин. В новой должности он будет реализовывать и развивать обновленную стратегию Lexus, обеспечивая усиление рыночных позиций бренда, координировать запуски новинок модельного ряда и решать ключевые тактические задачи, сообщает пресс-служба японской марки.

Виктор Каюрин более 12 лет проработал в компании, осуществляя проекты по таким направлениям, как развитие модельного ряда и аксессуаров, среднесрочное бизнес-планирование и развитие мобильности. Несколько лет он занимался стратегическим развитием бренда в европейской штаб-квартире в Брюсселе. Как отмечается, богатый опыт Виктора Каюрина в различных областях автобизнеса поможет компании укрепить позиции в сегменте премиальных автомобилей и расширить присутствие Lexus на рынке, а также выстроить долгосрочную стратегию развития бренда в России до 2030 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Lexus реализовали 20586 автомобилей (-8%), что позволило бренду занять третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей пятый год подряд. При этом доля Lexus на рынке премиальных автомобилей увеличилась до 15,5%.

Самой популярной моделью Lexus в прошлом году остался премиальный кроссовер RX, на который выбрали 10453 российских покупателя (+6%). Таким образом, эта модель установила новый рекорд продаж в нашей стране. Обновленный внедорожник GX разошелся в количестве 787 единиц, что на 27% выше показателя годичной давности.

Какие еще модели Lexus и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».