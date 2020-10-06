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RADAR REPORT позволяет оперативно получать отчеты, составленные по заранее согласованному шаблону.
Отчеты, содержащие таблицы и графики с данными и расчетами различных показателей рынка, позволяют отслеживать ситуацию в целом, а также оценивать позиции брендов и сравнивать конкурентов.
В настоящее время доступны следующие отчеты:
1. Парк ТС
Данные парка определенной марки:
Обновление данных: 2 раза в год
Стоимость подписки: от 48 000 руб./ 1 срез
2. Регистрации новых ТС
Данные регистраций определенной марки:
Варианты обновления данных: ежемесячно / ежеквартально / ежегодно
Стоимость подписки: от 14 400 руб./ 1 месяц
3. Регистрации подержанных ТС
Данные перерегистраций определенной марки:
Варианты обновления данных: ежемесячно / ежеквартально / ежегодно
Стоимость подписки: от 7 500 руб./ 1 месяц
Формат данных: PDF