RADAR REPORT позволяет оперативно получать отчеты, составленные по заранее согласованному шаблону.

Отчеты, содержащие таблицы и графики с данными и расчетами различных показателей рынка, позволяют отслеживать ситуацию в целом, а также оценивать позиции брендов и сравнивать конкурентов.

В настоящее время доступны следующие отчеты:

1. Парк ТС

Данные парка определенной марки:

структура по возрастам, моделям, сегментам

региональная структура парка в целом и доля выбранной марки в парке региона

объем парка марки по регионам и возрастным группам.

Обновление данных: 2 раза в год

Стоимость подписки: от 48 000 руб./ 1 срез

2. Регистрации новых ТС

Данные регистраций определенной марки:

структура по возрастам, моделям, сегментам

объем и доля регистраций марки по регионам

Варианты обновления данных: ежемесячно / ежеквартально / ежегодно

Стоимость подписки: от 14 400 руб./ 1 месяц

3. Регистрации подержанных ТС

Данные перерегистраций определенной марки:

структура по возрастам, моделям, сегментам

объем и доля перерегистраций марки по регионам

Варианты обновления данных: ежемесячно / ежеквартально / ежегодно

Стоимость подписки: от 7 500 руб./ 1 месяц

Формат данных: PDF