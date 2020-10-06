RADAR REPORT | Оперативные данные | АВТОСТАТ
RADAR REPORT

RADAR REPORT

Дата выхода: 06.10.20
Формат: PDF
от 7 500 руб.
В корзину

RADAR REPORT позволяет оперативно получать отчеты, составленные по заранее согласованному шаблону.

Отчеты, содержащие таблицы и графики с данными и расчетами различных показателей рынка, позволяют отслеживать ситуацию в целом, а также оценивать  позиции брендов и сравнивать конкурентов.

В настоящее время доступны следующие отчеты:

1. Парк ТС

Данные парка определенной марки:

  • структура по возрастам, моделям, сегментам
  • региональная структура парка в целом и доля выбранной марки в парке региона
  • объем парка марки по регионам и возрастным группам. 

Обновление данных: 2 раза в год

Стоимость подписки: от 48 000 руб./ 1 срез

 

2. Регистрации новых ТС

Данные регистраций определенной марки:

  • структура по возрастам, моделям, сегментам
  • объем и доля регистраций марки по регионам

Варианты обновления данных: ежемесячно / ежеквартально / ежегодно

Стоимость подписки: от 14 400 руб./ 1 месяц

 

3. Регистрации подержанных ТС

Данные перерегистраций определенной марки:

  • структура по возрастам, моделям, сегментам
  • объем и доля перерегистраций марки по регионам

Варианты обновления данных: ежемесячно / ежеквартально / ежегодно

Стоимость подписки: от 7 500 руб./ 1 месяц

 

Формат данных: PDF

 

Есть вопросы? Перезвоним за 60 секунд. Заказать звонок
Рекомендуем также:

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно