Оценка автокредитов на основании данных о залогах

На основании данных о залогах из единой информационной системы нотариата, аналитики агентства ежемесячно проводят оценку количества автокредитов, выданных банками физическим лицам на приобретение легковых автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД.

Особенности данных: данные только по легковым автомобилям;

только по физическим лицам;

автомобили в залоге у банков. Формат данных: рейтинги по основным параметрам;

исходная таблица в MS Excel. Обновление ежемесячное (20-25 числа месяца, следующего за отчетным)

Уточнение данных: разовая корректировка предыдущего периода (дополнение данных автомобилями, вставшими на учет в течение месяца, следующего за отчетным.

Стоимость подписки: 30 000 руб. в месяц (только рейтинги)

60 000 руб. в месяц (расширенная версия). Шаблон предоставляется по запросу.

При оформлении годовой подписки предусмотрена скидка.

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