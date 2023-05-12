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Оценка автокредитов на основании данных о залогах

Оценка автокредитов на основании данных о залогах

Дата выхода: 12.05.23
Формат: Excel
от 30 000 руб.
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На основании данных о залогах из единой информационной системы нотариата, аналитики агентства ежемесячно проводят оценку количества автокредитов, выданных банками физическим лицам на приобретение легковых автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД.


Особенности данных:

  • данные только по легковым автомобилям;
  • только по физическим лицам;
  • автомобили в залоге у банков.

Формат данных:

  • рейтинги по основным параметрам;
  • исходная таблица в MS Excel.

Обновление ежемесячное (20-25 числа месяца, следующего за отчетным)
Уточнение данных: разовая корректировка предыдущего периода (дополнение данных автомобилями, вставшими на учет в течение месяца, следующего за отчетным.
Стоимость подписки:

  • 30 000 руб. в месяц (только рейтинги)
  • 60 000 руб. в месяц (расширенная версия).

Шаблон предоставляется по запросу.
При оформлении годовой подписки предусмотрена скидка.

© Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.

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