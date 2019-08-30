Итоги российского рынка: кто пришел, кто ушел в августе 2019 года?

Конец лета 2019 года оказался богат на события в автомобильном мире России – в августе с рынка ушли три модели, зато в продажу поступило сразу пять, 2 модели прошли «апгрейд», а еще пять - получили спецверсии или новые комплектации. Кроме того, на пять моделей были объявлены цены или открыт прием заказов. Разберемся с каждой из них подробнее. Ушли

К концу месяца российские дилеры Brilliance распродали оставшиеся кроссоверы Brilliance V5 с атмосферным мотором 1,6 л, которые были выпущены еще в 2014 - 2015 годах. Таким образом, на российском рынке теперь предлагается только обновленный V5 с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с. Стоимость модели составляет от 939 тыс. до 979 тыс. рублей.

К августу японский бренд Nissan окончательно свернул реализацию седана Almera в нашей стране, распродав все складские остатки. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в рамках мониторинга цен на новые автомобили, продаваемые на российском рынке. Напомним, что данная модель была одной из самых доступных иномарок в нашей стране, а ее цена в июле составляла 688 – 869 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Популярный Volkswagen Polo для российского рынка лишился нескольких версий, в том числе модификации GT. Дилеры больше не продают седаны в дорогой комплектации Highline с обогревом лобового стекла, противоугонной системой, противотуманными фарами. Эти и некоторые другие опции теперь предлагаются за доплату. Кроме того, Volkswagen Polo с бензиновым турбомотором 1.4 TSI мощностью 125 л.с., отныне комплектуется только 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Вариант с «механикой» исчез из прайс-листов. Уже в продаже

Российские дилеры Brilliance начали продажи нового компактного кроссовера Brilliance V3. Модель, импортируемая из Китая в Россию, – это модификация, используемая для продажи на внешних рынках. Цены на новинку варьируются от 839 тыс. до 939 тыс. рублей.

Еще один китайский бренд, Chery, начал продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4. Новинка представлена в трех комплектациях – Start, Comfort, Techno – по цене от 899 тыс. 900 рублей до 1 млн 099 тыс. 900 рублей. Кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором (CVT).

Одновременно российские дилеры DFM начали продажи нового семиместного кроссовера DFM 580. Новинка предлагается в комплектации Comfort MT по цене 1 млн 190 тыс. рублей.

В начале августа Toyota вывела на российский рынок спортивное купе GR Supra, однако эта модель будет доступна всего лишь в 13 дилерских центрах, расположенных в 9 городах РФ. При этом эксклюзивные тест-драйвы новинки будут организованы на гоночных треках в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

В конце лета на российский рынок вернулось сразу несколько моделей узбекского бренда Ravon – седаны Gentra, Nexia R3, Ravon R4 и хэтчбек R2. В результате мониторинга цен на новые автомобили в России, проводимого экспертами сайта «Цена Авто», стало известно, сколько будут стоить эти модели, продажи которых на российском рынке были приостановлены весной 2018 года. Получили обновления и спецверсии

Компания Infiniti представила лимитированную модельную серию Edition 30, посвященную 30-летнему юбилею бренда. В нее вошли специсполнения главных бестселлеров Infiniti – спорт-седана Q50, спорт-купе Q60, а также премиальных кроссоверов QX50, QX60 и QX80. Автомобили линейки Edition 30 появятся в дилерских шоу-румах уже осенью текущего года.

В средине августа российские дилеры JAC начали продажи кроссовера JAC S5 в обновленной версии. В дополнение к оснащению максимальной комплектации Intelligent она получила сдвижной люк в крыше и легкосплавные колеса диаметром 18 дюймов с шинами размерностью 225/55 R18. При этом цена автомобиля в расширенной комплектации не изменилась, и составляет 1 млн 069 тыс. рублей.

Mercedes-Benz начал продажи рестайлингового кроссовера Mercedes-Benz GLC, заказы на который начали принимать с мая этого года. Начальная цена рестайлингового Mercedes-Benz GLC – 3 млн 650 тыс. рублей: столько стоят и бензиновый Mercedes-Benz GLC 200, и дизельный Mercedes-Benz GLC 220 d.

Кроссовер Mitsubishi Outlander получил в России новую комплектацию с комбинированной отделкой салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете. Эта опция доступна только для комплектации Ultimate c бензиновым двигателем 2,4 л, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Цена новой комплектации составляет 2 млн 330 тыс. рублей без учета доплаты за цвет. Первые автомобили с бежевым салоном уже появились в официальных дилерских центрах Mitsubishi.

С 1 августа на российском рынке начались продажи внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. Новинка представлена в двух комплектациях , GL и GLX, по цене от 1 млн 359 тыс. рублей до 1 млн 569 тыс. рублей соответственно.

Российские дилеры Toyota начали продажи новой эксклюзивной версии пикапа Hilux Exclusive Black. Стоимость новинки составляет 2 млн 862 тыс. рублей. Автомобиль оснащается 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.