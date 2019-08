Самый мощный гибрид Porsche Cayenne доступен для заказа в России

Компания Porsche представила самую мощную модификацию Porsche Cayenne, которая уже доступна для заказа у российских дилеров марки. Подключаемые гибриды Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé получили мощность 680 л.с., обеспечиваемую за счет интеллектуального взаимодействия двигателя V8 c рабочим объемом 4,0 л (550 л.с.) и электромотора (136 л.с.), интегрированного в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic S. Максимальный крутящий момент 900 Нм доступен уже практически с холостых оборотов, сообщает пресс-служба Porsche. Обе модели ускоряются до 100 км/ч за 3,8 секунды и способны развивать максимальную скорость 295 км/ч. При этом Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid Coupé способны до 40 км проезжать с нулевым уровнем локальных вредных выбросов. Средний расход топлива новых моделей по циклу NEDC составляет 3,9–3,7 л/100 км, а средний расход электроэнергии – 19,6–18,7 кВтч/100 км.

Помимо двух топовых модификаций, в модельный ряд гибридов Porsche теперь также входит новый Cayenne E-Hybrid Coupé, обладающий суммарной мощностью 462 л.с., крутящим моментом 700 Нм и запасом хода на электротяге до 43 км. Также доступен для заказа Cayenne E-Hybrid, получивший сажевый фильтр для бензиновых двигателей.

Цены в России начинаются от 7 млн 336 тыс. рублей для Cayenne E-Hybrid и 7 млн 958 тыс. рублей для Cayenne E-Hybrid Coupé – с учетом специфического для страны оснащения. Cayenne Turbo S E-Hybrid предлагается по цене от 12 млн 342 тыс. рублей, а стоимость Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé составит от 12 млн 863 тыс. рублей.

В базовую комплектацию Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé вошли электрическая система подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), блокировка дифференциала задней оси Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), высокомощные керамические тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), адаптивная трехкамерная пневмоподвеска с Porsche Active Suspension Management (PASM), 21-дюймовые легкосплавные диски дизайна Aero с расширителями колесных арок в цвет кузова, усилитель рулевого управления Plus, а также пакет Sport Chrono. В качестве опций за отдельную плату предлагаются также легкосплавные диски размерностью до 22 дюймов и система управления задними колесами.

Все модели Cayenne оснащаются светодиодными фарами, системой круиз-контроля с ограничителем скорости, действующей на базе камер системой защиты пешеходов, а также системой помощи при парковке с передними и задними датчиками (включая камеру заднего вида для Cayenne Coupé). Дополнительные опции включают в себя матричные светодиодные фары, проекционный дисплей, систему ночного видения с тепловизионной камерой, а также цифровую систему Porsche InnoDrive, в которую входят адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы движения, функция распознавания дорожных знаков, система активного ведения по полосе, ассистент проезда перекрестков и функция экстренной остановки.

Стоит также отметить, что Porsche Cayenne Coupé получил абсолютно уникальную форму задней части кузова, адаптивный задний спойлер, заднее сиденье, отформованное под два посадочных места, а также два разных варианта исполнения крыши – в базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной стеклянной крышей, а в качестве опции доступна карбоновая крыша.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».