Новый кроссовер Brilliance V3 поступил в продажу в России

Российские дилеры Brilliance начали продажи нового компактного кроссовера Brilliance V3. Модель, импортируемая из Китая в Россию, – это модификация, используемая для продажи на внешних рынках. Цены на новинку варьируются от 839 тысяч до 939 тыс. рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

На российском рынке Brilliance V3 предлагается в четырех комплектациях: две с механической 5-ступенчатой коробкой передач и две с 5-диапахонным «автоматом». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 107 л.с., потребляющий в городском цикле всего 5,9 л на 100 км.

В базовую комплектацию MT Comfort стоимостью 839 тыс. рублей входят ABS, EBD, ESC, системы помощи при старте на подъеме, при торможении, предотвращения опрокидывания, контроля угловой скорости и тяги, контроля давления в шинах, центральный замок, фары с регулировкой по высоте, кондиционер, электрические боковые зеркала с подогревом, интеллектуальное отключение освещения салона, обшивка сидений экокожей, легкосплавные алюминиевые диски R17.

Для топовой комплектации АT Deluxe, которая оценена в 939 тыс. рублей, доступны 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия, система помощи при парковке, камера заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо, 6 динамиков, круиз-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном (тачскрин), интеллектуальная интернет-система для мобильных телефонов, а также дополнительные элементы декоративной отделки салона.

Размеры Brilliance V3 составляют 4200 мм в длину, 1790 мм в ширину, 1600 мм в высоту. Гарантия на модель составляет 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Таким образом, в настоящее время марка Brilliance представлена в России двумя моделями – флагманским кроссовером Brilliance V5 и новым Brilliance V3. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года на российском рыке было реализовано 119 автомобилей, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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