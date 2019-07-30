Suzuki объявила цены на новый Jimny в России

Российские дилеры Suzuki начинают продажи внедорожника Jimny нового поколения. Новинка представлена в двух комплектациях – GL и GLX – по цене от 1 млн 359 тыс. рублей до 1 млн 569 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба Suzuki.

В комплектации GL новый Suzuki Jimny оснащается электроприводом регулировок боковых зеркал заднего вида, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях.

Для автомобиля доступны ABS и ESP, система помощи при старте на подъеме (Hill-Hold), система помощи при спуске с горы (HDC), система мониторинга давления в шинах (TPMS), система помощь при экстренном торможении (Brake Assist), система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Версия GLX нового Jimny включает в себя также передние светодиодные LED фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и Bluetooth, круиз-контролем, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения.

Новый Suzuki Jimny доступен на российском рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической передач или 4-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin.

Как и прежде, внедорожник имеет лонжеронную раму лестничного типа, прочную зависимую подвеску, а также подключаемый полный привод. Для автомобиля в новом поколении доступна интеллектуальная система полного привода AllGrip Pro. Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя. Подключаемый полный привод Jimny может работать в трех конфигурациях: 2Н, 4Н и 4L. Что касается геометрии нового Jimny, угол въезда составляет 37 градусов, съезда – 49, угол продольной проходимости равен 28 градусам. Радиус разворота внедорожника составляет 4,9 м, дорожный просвет равен 210 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 2729 автомобилей, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Что касается внедорожника Suzuki Jimny, активность поклонников этой модели в первые месяцы 2019 года сказалась на последующих продажах. Уже в апреле на складах Suzuki больше не осталось автомобилей прошлого поколения, и покупателям остается ждать появления нового Jimny. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по 30% росту продаж в 2019 году.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».