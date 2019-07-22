Новая Toyota GR Supra стартует на рынке РФ

Завтра, 9 августа, в России начнутся продажи спортивного купе Toyota GR Supra. Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, автомобиль будет доступен всего лишь в 13 дилерских центрах, расположенных в 9 городах РФ. При этом эксклюзивные тест-драйвы новинки будут организованы на гоночных треках в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Особо отмечается, что новая Supra является первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR – Gazoo Racing. Напомним, что Toyota Gazoo Racing – это гоночное подразделение компании, занимающееся разработкой и производством гоночных автомобилей, спорткаров и спортивных версий серийных моделей.

В настоящее время модельный ряд Toyota Gazoo Racing включает две линейки – GR и GR-Sport. Если модели GR являются истинно спортивными, то автомобили серии GR-Sport – более массовыми. При этом запуск нескольких моделей линейки Toyota GR-Sport на российском рынке намечен на 2020 год.

Под капотом Toyota GR Supra установлен 6-цилиндровый турбомотор мощностью 340 л.с. До 100 км/ч новая GR Supra разгоняется всего за 4,3 секунды, причем «потолок» максимальной скорости искусственно ограничен на отметке спидометра в 250 км/ч.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».