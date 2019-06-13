Nissan завершил продажи седана Almera в России

В рамках мониторинга цен на новые автомобили, продаваемые на российском рынке, эксперты сайта «Цена Авто» установили, что в линейке Nissan отсутствует модель Almera. Таким образом, японский производитель окончательно свернул реализацию этого седана в нашей стране.

Напомним, что производство Nissan Almera завершилось еще в октябре прошлого года, а до настоящего времени дилеры распродавали остатки. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных продаж за 7 месяцев 2019 года, сообщают, что с апреля по июль реализация этой модели не превышала 11 штук ежемесячно. А всего с начала года продажи седана составили 1431 экземпляр.

Отметим, что производство Nissan Almera началось на АВТОВАЗе в декабре 2012 года, и почти за 6 лет было выпущено около 133 тыс. таких автомобилей. Данная модель являлась одной из самых доступных иномарок в нашей стране, а ее цена в июле составляла 688 – 869 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».