Porsche привез в Россию новый Macan Turbo

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на усовершенствованную топовую модификацию кроссовера Macan Turbo мощностью 440 л.с. Цены на новинку начинаются от 6 млн 896 тыс. рублей, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Автомобиль получил новый 2,9-литровый 6-цилиндровый двигатель битурбо, обеспечивающий мощность 440 л.с. – на 10% больше, чем у предшественника и на 20% меньший рабочий объем. С опциональным пакетом Sport Chrono такой кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды – на 0,3 секунды быстрее предшествующей модели. Максимальная скорость выросла на 4 км/ч и теперь составляет 270 км/ч. За передачу мощности на колеса отвечает 7-ступенчатая трансмиссия PDK с двумя сцеплениями и система полного привода Porsche Traction Management (PTM). Расход топлива по циклу NEDC составляет 9,8 л/100 км.

Новый Macan Turbo получил оптимизированную ходовую часть, уже в базовой комплектации включающую в себя эффективные тормоза Porsche Surface Coated Brake (PSCB). Для дополнительного улучшения динамических характеристик автомобиля опционально предлагаются регулируемая по высоте пневмоподвеска с оптимизированными поршнями и гидравлическими амортизаторами новой конструкции, а также система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) и тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Внешне автомобиль от обновленного поколения модели, в частности, отличают оригинальный передний бампер Turbo и фиксированный двойной спойлер на крыше. В стандартной комплектации новый Macan Turbo оснащается 20-дюймовыми колесными дисками. Среди усовершенствований в салоне стоит отметить адаптивные спортивные сиденья с 18-позиционными регулировками, а также аудиосистему Bose Surround Sound.

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