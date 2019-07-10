Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в России

Российские дилеры DFM начали продажи нового семиместного кроссовера DFM 580. Новинка предлагается в комплектации Comfort MT по цене 1 млн 190 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Dongfeng Motor Rus.

Переднеприводный DFM 580 оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем SFG18 мощностью 132 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4-8,1 л/100 км, емкость топливного бака 58 л.

Для российского рынка также сертифицирован турбированный двигатель 1,5 л. SFG15T, развивающий 146 л.с. Модификации с турбомотором 1,5Т комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо бесступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide. Комплектации с турбированным двигателем будут предложены покупателям позже.

Габариты автомобиля составляют 4680 мм в длину, 1845 мм в ширину и 1715 мм в высоту. Дорожный просвет равен 200 мм, также углы въезда и съезда – 19,30 и 24,60 соответственно.

Кроссовер снабжен независимой передней подвеской Макферсон, сзади – полузависимая пружинная торсионная балка, дисковыми тормозами всех колес, электроусилителем руля. Стандартный размер шин на оригинальных десятиспицевых легкосплавных дисках – 225/60 R17. В комплектацию DFM 580 входит полноразмерное запасное колесо.

Благодаря сверхдлинной колесной базе в 2780 мм трехрядная компоновка салона допускает широкие возможности трансформации: из 7-местного автомобиль быстро превращается в 5-местный или 2-местный, предназначенный для перевозки пассажиров и крупногабаритных грузов. Всего же конструкторы предусмотрели 6 комбинаций складывания кресел: в зависимости от потребностей владельцев можно организовать погрузочную площадку длиной от 390 до 2040 мм. Третий ряд сидений в сложенном состоянии образует ровный пол.

Салон автомобиля отличают профилированные кресла с кожаной обивкой, мягкие вставки в дверях, декоративные элементы и контрастная прострочка. Для второго и третьего ряда сидений предусмотрены отдельные воздуховоды климатической системы и регулировка температуры.

DFM 580 комплектуется передними подушками безопасности водителя и пассажира. В арсенал систем безопасности кроссовера входят антипротивобуксовочная система TCS, система стабилизации ESP/ESC, встроенный видеорегистратор. В списке оборудования – сенсорный дисплей диагональю 8 дюймов, автоматические электростеклоподъемники на всех четырех дверях, зеркала заднего вида с функцией электроскладывания и подогревом, камера заднего вида и парковочный радар, люк с электроприводом, детский замок, крепления Isofix, центральный замок, иммобилайзер, противоугонная система и мониторинг давления в шинах.