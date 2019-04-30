В России прекращены продажи седана Volkswagen Polo GT

Седан Volkswagen Polo для российского рынка лишился нескольких версий, в том числе модификации GT.

Как сообщает портал Wroom.ru, дилеры больше не продают седаны в дорогой комплектации Highline с обогревом лобового стекла, противоугонной системой, противотуманными фарами. Эти и некоторые другие опции теперь предлагаются за доплату.

Volkswagen Polo, оснащенный бензиновым турбомотором 1.4 TSI мощностью 125 л.с., отныне комплектуется только 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Вариант с «механикой» исчез из прайс-листов.

Прекратились продажи седанов с турбодвигателями в специальном исполнении Volkswagen Polo GT. Такие машины отличались от обычных версий бамперами, решеткой радиатора, наличием спойлера на крыше багажника, иным рулем и оригинальной обивкой сидений.

Между тем, ранее в рамках партнерства с Российским футбольным союзом марка Volkswagen представила эксклюзивное исполнение седана Polo – Football Edition. Новинка уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах Volkswagen по цене от 849 тыс. 900 рублей. Для новой версии Football Edition предлагается линейка двигателей на выбор: 90 л.с. и 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110 л.с в паре с 6-автоматической коробкой передач или 125 л.с. с 7-АКП.

Напомним, Volkswagen Polo остается бестселлером марки на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года на этой модели остановил свой выбор 32401 покупатель (-1%).

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