Инновационное решение для дилеров по привлечению клиентов и моментальной продаже авто

Ежедневно в системе проводятся торги по множеству лотов. Наши партнеры активно участвуют в них, снижая начальную цену автомобиля, предлагая бонусы и подарки клиентам. Это стало возможным благодаря быстрой продаже авто и минимизации затрат дилера на рекламу, склад, логистику, сотрудников и кредиты.

При разработке системы мы поставили цель создать идеальный путь клиента к покупке авто. Для этого мы провели множество опросов, замеров и исследований. Выяснилось, что клиенту важно приобрести автомобиль без огромных временных затрат, лишних поездок в салоны, стресса от переговоров и переплат. При этом, чтобы процесс покупки был безопасным и удобным. Эти принципы и легли в основу нашего проекта.

CARCLICK.RU – инновационная онлайн-система, которая в течение часа позволяет официальным дилерам продать новый автомобиль на выгодных условиях.

Привет, мы команда CARCLICK.RU и сейчас мы расскажем, как сделать автомобильный рынок безопасным, выгодным и комфортным для каждого.

Надоело оплачивать огромные счета от маркетплейсов? Не успеваете реализовать план продаж? У нас есть решение!

Клиент в свою очередь не тратит время на звонки, поездки в автосалоны и переговоры. Ему лишь достаточно зайти на сайт, создать лот, подождать 40 минут и приобрести автомобиль мечты.

Преимущества CARCLICK.RU

• привлекаем реальных клиентов, а не лиды или неконвертируемый трафик; Система отсекает фантазёров путем холдирования обеспечительного платежа в размере 1% от общей стоимости автомобиля;

• значительно снижаем затраты дилера на продажи и маркетинг. В отличие от наших конкурентов мы не берем процент от продаж и не выкачиваем из партнеров мегабюджеты;

• с помощью CARCLICK.RU вы увеличите оборачиваемость склада, вовремя реализуете план продаж, а также снизите кредитные нагрузки;

• сокращаем время сделки в разы. Вместо недельных переговоров с клиентом вы продадите автомобиль за 40 минут;

• расширение географии продаж. Теперь вам доступны клиенты из любой точки страны. При необходимости возьмем организацию транспортировки автомобиля на себя;

• принцип одного окна — вы видите концентрированный спрос сразу по разным каналам (госзакупки по 44 ФЗ, корпоративные закупки по 223 ФЗ, покупки организаций, частных лиц, заявки лизинговых компаний);

• инновационный функционал в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Только у нас вы видите сразу, какой автомобиль и за какую цену хочет купить заказчик. Больше не надо тратить часы на изучение технических заданий всех аукционов, чтобы найти именно то, что вы можете поставить. Это колоссальная экономия времени ваших специалистов, а также наконец-то реально удобный канал продаж для каждого дилера;

• продукт интуитивно понятен и не требует специального обучения. Внедрение и запуск за 10 минут;

• мы работаем только с официальными дилерами, так как дорожим своей репутацией и предоставляем качественные услуги своим клиентам;

• дополнительный канал Trade-in. Покупайте автомобили со вторичного рынка онлайн напрямую у клиентов системы. Мы не берём никаких комиссий в этом случае;

• F&I (кредиты и страховки) на стороне дилера. Ваши комиссии остаются у вас, кумулятивная маржа от сделки не страдает;

• возможность допродажи клиенту оборудования, сервисных пакетов и аксессуаров при получении автомобиля клиентом в вашем автосалоне остается также за вами;

• возможность продажи авто из запланированных поставок. Если вы точно знаете план поставок или можете заказать автомобиль под клиента, то действуйте;

• анонимность сделок в системе. Никто не узнает, какому клиенту, откуда, за какую цену, на каких условиях вы продали автомобиль.

Стоимость наших услуг

Вам не придется делить с нами доход. Для использования всех возможностей системы вам потребуется лишь оплатить лицензию на ПО в размере от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, что несоизмеримо с ценностью продукта для эффективности ваших продаж и доходов. Стоимость лицензии зависит от региона присутствия дилера.