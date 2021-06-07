Инновационное решение для дилеров по привлечению клиентов и моментальной продаже авто

Надоело оплачивать огромные счета от маркетплейсов? Не успеваете реализовать план продаж? У нас есть решение!
Привет, мы команда CARCLICK.RU и сейчас мы расскажем, как сделать автомобильный рынок безопасным, выгодным и комфортным для каждого.
CARCLICK.RU – инновационная онлайн-система, которая в течение часа позволяет официальным дилерам продать новый автомобиль на выгодных условиях.
Как это работает
При разработке системы мы поставили цель создать идеальный путь клиента к покупке авто. Для этого мы провели множество опросов, замеров и исследований. Выяснилось, что клиенту важно приобрести автомобиль без огромных временных затрат, лишних поездок в салоны, стресса от переговоров и переплат. При этом, чтобы процесс покупки был безопасным и удобным. Эти принципы и легли в основу нашего проекта.
Ежедневно в системе проводятся торги по множеству лотов. Наши партнеры активно участвуют в них, снижая начальную цену автомобиля, предлагая бонусы и подарки клиентам. Это стало возможным благодаря быстрой продаже авто и минимизации затрат дилера на рекламу, склад, логистику, сотрудников и кредиты.
Клиент в свою очередь не тратит время на звонки, поездки в автосалоны и переговоры. Ему лишь достаточно зайти на сайт, создать лот, подождать 40 минут и приобрести автомобиль мечты.
Преимущества CARCLICK.RU
• привлекаем реальных клиентов, а не лиды или неконвертируемый трафик; Система отсекает фантазёров путем холдирования обеспечительного платежа в размере 1% от общей стоимости автомобиля;
• значительно снижаем затраты дилера на продажи и маркетинг. В отличие от наших конкурентов мы не берем процент от продаж и не выкачиваем из партнеров мегабюджеты;
• с помощью CARCLICK.RU вы увеличите оборачиваемость склада, вовремя реализуете план продаж, а также снизите кредитные нагрузки;
• сокращаем время сделки в разы. Вместо недельных переговоров с клиентом вы продадите автомобиль за 40 минут;
• расширение географии продаж. Теперь вам доступны клиенты из любой точки страны. При необходимости возьмем организацию транспортировки автомобиля на себя;
• принцип одного окна — вы видите концентрированный спрос сразу по разным каналам (госзакупки по 44 ФЗ, корпоративные закупки по 223 ФЗ, покупки организаций, частных лиц, заявки лизинговых компаний);
• инновационный функционал в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Только у нас вы видите сразу, какой автомобиль и за какую цену хочет купить заказчик. Больше не надо тратить часы на изучение технических заданий всех аукционов, чтобы найти именно то, что вы можете поставить. Это колоссальная экономия времени ваших специалистов, а также наконец-то реально удобный канал продаж для каждого дилера;
• продукт интуитивно понятен и не требует специального обучения. Внедрение и запуск за 10 минут;
• мы работаем только с официальными дилерами, так как дорожим своей репутацией и предоставляем качественные услуги своим клиентам;
• дополнительный канал Trade-in. Покупайте автомобили со вторичного рынка онлайн напрямую у клиентов системы. Мы не берём никаких комиссий в этом случае;
• F&I (кредиты и страховки) на стороне дилера. Ваши комиссии остаются у вас, кумулятивная маржа от сделки не страдает;
• возможность допродажи клиенту оборудования, сервисных пакетов и аксессуаров при получении автомобиля клиентом в вашем автосалоне остается также за вами;
• возможность продажи авто из запланированных поставок. Если вы точно знаете план поставок или можете заказать автомобиль под клиента, то действуйте;
• анонимность сделок в системе. Никто не узнает, какому клиенту, откуда, за какую цену, на каких условиях вы продали автомобиль.
Стоимость наших услуг
Вам не придется делить с нами доход. Для использования всех возможностей системы вам потребуется лишь оплатить лицензию на ПО в размере от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, что несоизмеримо с ценностью продукта для эффективности ваших продаж и доходов. Стоимость лицензии зависит от региона присутствия дилера.
Наша цель — снизить вашу нагрузку и сделать авторынок удобным и выгодным как для дилеров, так и для покупателей. Будущее уже наступило — зачем тратить время на звонки и бесконечные встречи, если можно направить свои силы на реализацию других задач?
Продайте свои автомобили в срок в системе CARCLICK.RU. Вы удивитесь, как это стало легко.
E-mail: dealer@carclick.ru
Телефон: 8-800-101-68-48