Volkswagen Touareg получил новые опции

Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования для премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года. Цена на обновленную версию стартует от 3 млн 499 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Флагманский кроссовер доступен с полным приводом 4Motion и двигателями на выбор: бензиновым TSI мощностью 249 л.с., бензиновым TSI V6 340 л.с. или дизельным TDI V6 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовое оснащение модели расширено за счет интерфейса App-Connect и трех дополнительных USB-входов, а в базовую комплектацию специальной версии Exclusive входит теперь шторка багажника с электроприводом. Для других версий она доступна как опция в составе пакетов Easy Open и «Комфорт».

Автомобиль в комплектациях Status и R-Line можно оборудовать сиденьями ergoComfort спереди, которые теперь предлагаются вместе с пакетом кожаной отделки Vienna R-Line. Этот пакет включает: обивку внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna c логотипом R-Line спереди, дистанционный механизм трансформации задних сидений, обшивку дверных панелей искусственной кожей, подогрев передних сидений, передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении, центральный подголовник сзади, поясничную опору с пневматическими элементами спереди, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Стоимость пакета для версий Status и R-Line составит 13 тыс. рублей.

Среди обновлений функционального оборудования – пакет «Парковка Плюс» с интеллектуальным парковочным ассистентом Park Assist Plus, который отвечает не только за рулевое управление, но и акселерацию, а также торможение, систему кругового обзора Area View с камерой заднего вида и парковочный ассистент Park Assist. Для автомобиля в комплектации Respect цена пакета составит 140 тыс. рублей, для остальных версий – 72 тыс. рублей.

Кроме того, для Touareg в комплектации Respect 2020 модельного года предлагается обновленный опционально доступный пакет Easy Open, в который входят: доводчик багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также шторка багажника с электроприводом. Стоимость пакета (доступен только для Touareg версии Respect) составит 122 тыс. рублей.

В свою очередь, доступный опционально пакет «Комфорт» для версий Status и R-Line (включает пакет Easy Open) предлагает доводчик багажника, электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, доводчики дверей, многоцветную интерьерную подсветку, накладки на пороги с подсветкой, солнцезащитные шторки на задних дверях, передние сидения с активной вентиляцией и массажем, 4-х зонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром и управлением сзади, а также шторку багажника с электроприводом. Цена данного набора оборудования для версий Status и R-Line равна 100 тыс. рублей.

Более того, при заказе флагмана 2020 модельного года по желанию клиенты смогут оборудовать автомобиль топливным баком объемом 90 литров, а также системой контроля давления в шинах – обе опции доступны теперь отдельно, вне пакетов.

Напомним, ранее в честь выпуска миллионного автомобиля Touareg компания Volkswagen представила специальную версию модели – «ONE Million», которая ожидается в России осенью 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам июля продажи внедорожников Touareg в России выросли в 4 раза и составили 555 автомобилей.

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