Стали известны цены автомобилей Ravon для российского рынка

В результате мониторинга цен на новые автомобили в России, проводимого экспертами сайта «Цена Авто», стало известно, сколько будут стоить модели узбекского бренда Ravon. Напомним, что продажи этих автомобилей на российском рынке были приостановлены весной 2018 года. Теперь, спустя почти 1,5 года, они возвращаются на наш рынок с новыми ценами.

На этот раз Ravon будет представлен тремя моделями – R2, Nexia R3 и R4. Так, самый маленький Ravon – хэтчбек R2 – будет стоить от 646 до 697 тыс. рублей и предлагаться только с двигателем 1,2 л (85 л.с.) и автоматической КП.

Седан Nexia R3 оснащен мотором 1,5 л мощностью 106 л.с., который может агрегатироваться с механической или автоматической трансмиссией. Его стоимость составляет от 670 до 748 тыс. рублей.

Седан Ravon R4 предлагается с теми же силовыми агрегатами, что и Nexia R3, но его ценовой диапазон чуть выше – от 678 до 756 тыс. рублей.

Отметим, что эти автомобили ранее уже продавались на российском рынке. По сути, они представляют собой прежние модели Chevrolet: хэтчбек R2 – это бывший Spark, Nexia R3 – Aveo, а R4 – Cobalt. В предыдущей линейке Ravon был еще седан Gentra (бывший Chevrolet Lacetti), но, по-видимому, из-за того, что продажи машин С-класса в России находятся на очень низком уровне, его возвращение не состоялось.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей Ravon в России начались в 2016 году – тогда за весь год было реализовано 1811 машин узбекского бренда. Уже в 2017 году их реализация выросла в 8,3 раза (до 15078 шт.), а в 2018-м упала на 66% (до 5184 шт.). Падение продаж было связано с тем, что с весны прошлого года завод GM Uzbekistan остановил поставки машин в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который был обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей и сопутствующим ростом капитальных расходов.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».