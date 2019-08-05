JAC S5 получил расширенную комплектацию

Российские дилеры JAC начали продажи кроссовера JAC S5 в обновленной версии. В дополнение к оснащению максимальной комплектации Intelligent она получила сдвижной люк в крыше и легкосплавные колеса диаметром 18 дюймов с шинами размерностью 225/55 R18, сообщает пресс-служба «Джак автомобиль».

Помимо этого, в список опций JAC S5 Intelligent входят датчик света, сенсорный дисплей медиасистемы диагональю 7 дюймов, задние парктроники, система помощи при трогании на подъеме, кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, и прочие опции. При этом цена автомобиля в расширенной комплектации не изменилась, и составляет 1 млн 069 тыс. рублей.

JAC S5 Intelligent оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Для младшей комплектации Luxury доступен атмосферный агрегат объемом с отдачей 136 л.с. Кроссовер выпускается только в переднеприводном исполнении и снабжен многорычажной задней подвеской. Цены на JAC S5 начинаются с отметки 899 тыс. рублей.

Напомним, в настоящее время модельный ряд JAC на российском рынке представлен кроссоверами JAC S3 и JAC S5. А с 1 сентября 2019 года в России стартуют продажи нового пикапа JAC T6. Стоимость новинки составит от 1 млн 299 тыс. рублей до 1 млн 499 тыс. рублей. В продажу поступят версии с бензиновым и дизельным четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Бензиновый мотор рабочим объемом 2,0 л развивает 177 л.с. и 290 Нм крутящего момента, дизель того же объема – 136 л.с. и 320 Нм соответственно. Оба двигателя поставляются исключительно с механической 6-ступенчатой коробкой передач, имеющей различные передаточные числа в зависимости от типа двигателя. В России JAC T6 будет предложен только с полным приводом, выполненным по классической для внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

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