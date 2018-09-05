Обновленный Mercedes-Benz GLC появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи рестайлингового кроссовера Mercedes-Benz GLC, который доступен для заказа с мая этого года.

Как пишет портал Wroom.ru, обновленный Mercedes-Benz GLC получил измененный дизайн фар, решетки радиатора и бамперов, в салоне – иной руль и новая мультимедийная система MBUX с сенсорным экраном и возможностью управления голосом или жестами. На смену прежним 2,0-литровым турбомоторам пришли новые силовые агрегаты того же объема. Бензиновые двигатели развивают 197 или 249 л.с., дизельные – 194 или 245 л.с. Как и прежде, все версии имеют постоянный полный привод и комплектуются 9-ступенчатым «автоматом».

Базовая цена рестайлингового Mercedes-Benz GLC – 3 млн 650 тыс. рублей: столько стоят и бензиновый Mercedes-Benz GLC 200, и дизельный Mercedes-Benz GLC 220 d. В начальной фиксированной комплектации Premium есть отделка салона искусственной кожей, мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ, система автоматической парковки, светодиодные фары.

Также у кроссовера есть два «заряженных» варианта: Mercedes-AMG GLC 43 с 3,0-литровым мотором V6 мощностью 390 л.с. и Mercedes-AMG 63 S с 4,0-литровым двигателем V8 мощностью 510 л.с. Такие версии стоят 5 млн 200 тыс. рублей и 7 млн 770 тыс. рублей соответственно.

По информации Wroom.ru, пока автомобили поставляются в Россию из Германии, но вскоре сборка Mercedes-Benz GLC для российского рынка (кроме AMG-версий) начнется на новом заводе компании в Московской области.

Напомним, в конце мая российский завод Mercedes-Benz, который месяцем ранее был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро. В настоящее время российский завод Mercedes-Benz планомерно наращивает темпы выпуска автомобилей и планирует в сентябре приступить к работе в две смены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 18969 легковых автомобилей и внедорожников, что на 3% выше показателя годичной давности.

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