Toyota начинает продажи в России новой топовой версии пикапа Hilux

Российские дилеры Toyota начали продажи новой эксклюзивной версии пикапа Hilux Exclusive Black. Стоимость новинки составляет 2 млн 862 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Автомобиль оснащается 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Новое исполнение Toyota Hilux приходит на смену предыдущей топовой версии Exclusive. С момента старта производства в апреле 2018 года в России было продано 1103 модели в комплектации Exclusive, что составляет 34% от всех продаж пикапа Toyota.

Экстерьер Toyota Hilux Exclusive Black отличают черные легкосплавные колесные диски, окантовка решетки радиатора и противотуманных фар цвета темный хром, а также черные глянцевые элементы: центральная вставка на переднем бампере, молдинг на капоте, корпуса зеркал заднего вида и ручки дверей.

Автомобиль получил полностью черный салон (включая потолок), декоративные вставки под рояльный лак и обивку сидений перфорированной кожей. Кроме того, особенностью модели стало эксклюзивное исполнение панели приборов и уникальный комплект ключей, дизайн которых зарезервирован за серией Exclusive Black.

Серия Exclusive Black дополняет другие доступные в России комплектации популярного пикапа – «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». По итогам первого полугодия 2019 года в России реализован 1360 пикапов Toyota Hilux, причем на премиальные версии пришлось 43%. Комплектации «Стандарт» и «Комфорт» выбирают преимущественно корпоративные клиенты, доля таких продаж в январе-июне составила 21%. Новая серия призвана закрепить успех модели в сегменте пикапов, где Toyota Hilux занимает первую строчку в рейтинге продаж с долей в 47%.