Продажи новых пикапов JAC T6 начнутся в России 1 сентября

В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного среднеразмерного рамного пикапа, предназначенного для российского рынка - JAC T6.

Представители компании из 50 регионов России, а также журналисты ведущих автомобильных СМИ смогли ознакомиться с новым продуктом компании «СарыаркаАвтопрома» (здесь производятся все легковые автомобили JAC, предназначенные для российского рынка), а также протестировать их в условиях сельской местности и на грязевых участках. Для большей наглядности организаторы представили JAC T6 в комплектациях с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 177 и 136 л.с. соответственно, а также дали возможность сравнить новинку с тремя ближайшими конкурентами по классу.

Как сообщили представители компании JAC Motors RUS, в России JAC T6 предложен только с полным приводом, выполненным по классической для серьезных внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей с отношением 2,48:1 в раздаточной коробке. Пикап имеет грузоподъемность 750 кг. Заявленная цена модели – от 1 299 000 до 1 499 000 рублей. Гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега. В продажу автомобиль поступит 1 сентября 2019 года.

«JAC Motors рад предложить качественный и надежный автомобиль, идеально подходящий для российских дорог, - отметил в ходе конференции Генеральный директор ООО «Джак автомобиль», г-н Юй Ян. - Мы уверены, что JAC T6 по достоинству оценят покупатели, выбирающие себе пикап в качестве помощника для работы или активного образа жизни».

Генеральный директор ООО «Джак автомобиль» г-н Юй Ян рассказал, что JAC Motors рассчитывает, что в ближайшей перспективе пикапы JAC T6 сумеют занять 5-10% рынка в сегменте рамных пикапов. А уже в следующем году компания планирует расширить свою продуктовую линейку в России за счет двух новых моделей. Она активно развивает дилерскую сеть: на данный момент дилерская сеть JAC в нашей стране насчитывает 43 официальных центра в 32 городах России. Недавно был открыт центральный склад запасных частей.

Отметим, что по итогам семи месяцев 2019 года сегмент пикапов на рынке пока имеет отрицательную динамику: в январе - июле нынешнего года в стране реализовано немногим более 5,2 тыс. автомобилей данного сегмента, что на 13% ниже прошлогоднего результата.

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