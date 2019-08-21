Динамика продаж автомобилей по сегментам в июле 2019 года

В прошлом месяце продажи новых легковых автомобилей в России составили 129,9 тыс. единиц, показав падение на 2,5% по сравнению с результатом июля 2018 года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в двух сегментах российского рынка (SUV и LAV) сохраняется рост, в то время как в оставшихся семи наблюдается падение. Сильнее других упал сегмент С (-29,2%).

Крупнейшим сегментом нашего авторынка в июле остался SUV, на долю которого пришлось 44,4%. За этот период россияне приобрели 57,7 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 4,2% больше, чем год назад. Лидером тут остается Hyundai Creta (5 410 шт.; +1,9%), на втором месте – KIA Sportage (3 567 шт.; +27,8%), а на третьем – Toyota RAV4 (3 360 шт.; +12,5%).

Доля сегмента В по итогам прошлого месяца составила 37,5%, что эквивалентно 48,7 тыс. реализованных экземпляров (-4,5%). Тройка лидеров здесь следующая: на первом месте – LADA Granta (10 652 шт.; +40,2%), вторую строчку по объемам продаж занимает LADA Vesta (8 937 шт.; -0,6%), за ней следует KIA Rio (7 171 шт.; -8,1%). Отметим, что на эти два сегмента приходится свыше 80% российского рынка.

Среди оставшихся стоит выделить С и D, доля которых в июле составила 4,9% и 5,7% соответственно. У остальных же сегментов она не дотягивает и до 4%.

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