Infiniti представил юбилейную серию своих бестселлеров

Компания Infiniti представила лимитированную модельную серию Edition 30, посвященную 30-летнему юбилею бренда. В нее вошли специсполнение главных бестселлеров Infiniti – спорт-седана Q50, спорт-купе Q60, а также премиальных кроссоверов QX50, QX60 и QX80. Автомобили линейки Edition 30 начнут появляться в дилерских шоу-румах начиная с осени 2019 года, сообщает пресс-служба Infiniti.

В список стандартного оснащения всех моделей Edition 30 включены такие передовые системы как активный круиз-контроль, система панорамного обзора Around View Monitor, функция предупреждения столкновения при движении задним ходом Backup Collision Intervention, система принудительного торможения Predictive Forward Collision Warning.

Кроме того, автомобили юбилейной серии отличаются специальным хромовыми акцентами в оформлении кузова, включая решетку радиатора и вставки на передних крыльях, черными корпусами зеркал заднего вида, затемненными колесными дисками и вставкой заднего бампера выкрашенной в основной цвет кузова.

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