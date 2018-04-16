Mitsubishi Outlander получил салон в новом цвете

Кроссовер Mitsubishi Outlander получил в России новую комплектацию с комбинированной отделкой салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете. Производство данной модели осуществляется на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, сообщает пресс-служба японской марки.

Опция с бежевым салоном будет доступна только для комплектации Ultimate c бензиновым двигателем 2,4 л, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные опции, за исключением обивки сидений, в данной модели остаются без изменений. Цена новой комплектации составляет 2 млн 330 тыс. рублей без учета доплаты за цвет. Первые автомобили с бежевым салоном появятся в официальных дилерских центрах с августа.

Напомним, ранее российские дилеры Mitsubishi также начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander с семью местами. Новая модификация предлагается в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD стоимостью 2 млн 073 тыс. рублей и 2 млн 369 тыс. рублей соответственно. Таким образом, разница в цене между 5 и 7-местными салонами в одинаковых комплектациях составит всего 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Mitsubishi Outlander остается бестселлером марки на российском рынке. По итогам июля продажи этой модели выросли на 16% и составили 2146 автомобилей. В результате Outlander стал основным драйвером продаж Mitsubishi в прошлом месяце.

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