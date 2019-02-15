Объявлена цена на «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A 35

Компания Mercedes-Benz объявила цену на «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A 35. Стоимость новинки составляет 3 млн 510 тыс. рублей. Поставки машин начнутся осенью, сообщает портал Wroom.ru.

Mercedes-AMG A 35, который стал самой «слабой» и самой доступной AMG-моделью, оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором. Это тот же двигатель устанавливается на «гражданские» версии A 220 и A 250, но мощность агрегата увеличена до 306 л.с. В паре с форсированным мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод – полный, с муфтой подключения задней оси. По официальным характеристикам, Mercedes-AMG A 35 может разогнаться до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Также «заряженный» хэтчбек получил усиленный кузов, модернизированную подвеску с оригинальными пружинами и амортизаторами, а также более мощные тормоза. Внешне AMG-версия отличается от обычных машин бамперами, колесами и антикрылом на крышке багажника. В салоне – новый руль и спортивные сиденья.

В дальнейшем на российский рынок выйдут и аналогичные версии седанов A-класса и CLA-класса. Кроме того, летом этого года был представлен более экстремальный Mercedes-AMG A 45 с новым 2,0-литровым турбомотором, развивающим 387 или 421 л.с., и 8-ступенчатой роботизированной коробкой. Дата появления этой версии в России пока неизвестна.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 3469 легковых автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 22438 машин штутгартской марки, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

По мнению директора филиала «Авилон. Мерседес-Бенц» Николая Баскакова, с выходом новых моделей автомобили Mercedes-Benz вновь займут верхние строчки рейтингов и конкурентам станет тяжелее. Так, в августе выходит обновленная модель GLC, следом увеличиваются в объеме поставки GLE, и уже в конце года появится новая модель флагманского внедорожника GLS.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».