Brilliance завершила продажи в России дорестайлинговых кроссоверов V5

Российские дилеры Brilliance распродали оставшиеся кроссоверы Brilliance V5 с атмосферным мотором 1.6, которые были выпущены еще в 2014-2015 годах. Таким образом, на российском рынке теперь предлагается только обновленный V5 с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с. Стоимость модели составляет от 939 тысяч до 979 тыс. рублей. Автомобиль отличает современная оптика, хромированные вставки и сенсорный монитор мультимедиа на 6,5 дюйма, пишет портал «Китайские автомобили».

В представительстве Brilliance напомнили, что и дорестайлинговый V5, и новый с турбомотором производились на черкесском заводе «Дервейс». Поскольку сборка там прекратилась еще в начале 2018 года, а другой площадки компания не нашла, очевидно, что и V5 с 1.5T на рынке останется недолго. Если, конечно, представительство не организует импорт модели из Китая, как это произошло с новинкой V3.

Таким образом, в настоящее время марка Brilliance представлена в России двумя моделями – флагманским кроссовером Brilliance V5 1,5Т и новым Brilliance V3. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года на российском рынке было реализовано 119 автомобилей Brilliance, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Brilliance начали продажи нового компактного кроссовера Brilliance V3. Модель, импортируемая из Китая в Россию, – это модификация, используемая для продажи на внешних рынках. Цены на новинку варьируются от 839 тысяч до 939 тыс. рублей. На российском рынке Brilliance V3 предлагается в четырех комплектациях: две с механической 5-ступенчатой коробкой передач и две с 5-диапахонным «автоматом». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 107 л.с., потребляющий в городском цикле всего 5,9 л на 100 км.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».