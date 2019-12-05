Итоги российского рынка в ноябре: кто пришел и кто ушел?

Конец осени 2019 года для российского рынка оказался сравнительно «тихим» временем: ни одна модель не покинула его, одна новинка поступила в продажу, 6 – получили обновление , 5 – новые опции. Кроме того, еще на 7 моделей российские дилеры начали прием заказов.
Уже в продаже
Компания Bentley представила в России коллекционный Continental GT Number 9 Edition от Mulliner. В мире выпущено всего 100 этих уникальных гоночных автомобилей, три из которых в цвете Viridian эксклюзивно представлены в официальном дилерском центре «Bentley Москва».
В начале ноябре на официальном сайте Haval появились цены и комплектации новой модели – купеобразного кроссовера F7x. Начальная стоимость модели превысила 1,5 млн рублей и составила 1 549 000 рублей. За эти деньги покупатель получит переднеприводную версию, укомплектованную 2-литровым бензиновым турбомотором с 7-ступенчатой роботизированной КП. Заметим, что все версии Haval F7x оснащаются только таким силовым агрегатом.
Российские дилеры Jaguar начали продажи обновленного седана Jaguar XE 2020 модельного года. Стоимость новинки варьируется от 2 млн 844 тыс. рублей до 3 млн 406 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Все версии обновленного Jaguar XE оснащены пакетом холодного климата, который включает в себя обогрев лобового стекла, подогрев сидений и рулевого колеса, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением.
В конце месяца стартовали продажи обновленного семейства LADA Vesta: автомобили получили новые опции, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат Альянса Renault-Nissan – 113-сильный мотор 1,6 л и бесступенчатая автоматическая трансмиссия. Стоимость новой LADA Vesta АТ (седан) начинается от 736,9 тыс. рублей, что делает ее одной из самых доступных моделей с автоматической трансмиссией в своем классе. Доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тыс. рублей.
Еще один премиальный бренд вывел на рынок рестайлинговую версию своего внедорожника – в России начались продажи обновленного Lexus GX 460. Новинка доступна в четырех комплектациях – Executive 5 (4 млн 565 тыс. руб.), Executive Sport 5 (4 млн 672 тыс. руб.), Premium (4 млн 969 тыс. руб.) и Premium Sport (5 млн 061 тыс. руб.).
А вот премиум-бренд из Германии, Mercedes-Benz, пополнил линейку Mercedes-Benz CLA второго поколения сразу двумя новыми модификациями – «заряженным» седаном AMG, который представляет собой техническую копию хэтчбека A35, и универсалом CLA 200. Стоимость четырехдверного CLA в исполнении AMG начинается от 3,6 млн рублей. Цена на универсал Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake на 80 тысяч дороже аналогичного седана и начинается с 2 млн 580 тыс. рублей.
В ноябре в салонах российских дилеров Toyota начались продажи кроссовера RAV4 пятого поколения, производство которого началось в Санкт-Петербурге 1 октября – после завершения выпуска автомобилей предыдущего поколения. Стоимость новинки в базовой комплектации «Стандарт» стартует с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей.
Получили новые опции и комплектации
Внедорожник из сегмента Luxury, Bentley Bentayga, получил новые версии с четырьмя и семью сиденьями. Как отмечается, разнообразие конфигураций сидений дополнительно расширяет возможности этого внедорожника. В России клиентам доступна линейка из трех двигателей – бензиновых V8, W12 и V8 Diesel.
Китайская компания Chery расширила в России штатную комплектацию Cosmo для кроссовера Chery Tiggo 4. В список оснащения была добавлена функция автозапуска двигателя, при этом стоимость самой комплектации осталась без изменений. Напомним, цена кроссовера Chery Tiggo 4 в этой комплектации начинается от 1 млн 199 тыс. 900 рублей без учета спецпредложений.
Подготовились к зиме и японские автопроизводители – в начале ноября начались продажи кроссовера Mazda CX-5 специальной серии «Zima Edition». Самые популярные комплектации Supreme и Executive были дополнены комплектом зимних шин, интеллектуальной системой динамического контроля автомобиля, включая автозапуск, и системой бесконтактного открывания багажника. Весь перечень оснащения устанавливается пакетом и не увеличивает финальную стоимость автомобиля. Специальная серия «Zima Edition» доступна для комплектаций – Supreme от 2 млн 130 тыс. рублей и Executive от 2 млн 382 тыс. рублей.
Обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Класс получил новое пакетное предложение AMG Line. Стоимость Mercedes-Benz V-Класс AMG Line 4Matic составляет 4 млн 900 тыс. рублей.
Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg в исполнении Exclusive получил новый бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость модели с данным мотором составляет 5 млн 049 тыс. рублей.
Кроме того, для этого кроссовера была создана новая версия – Touareg Business, которая получила расширенный набор функционального оборудования. Специальное исполнение Touareg Business предлагается с бензиновым или дизельным двигателем на выбор мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена версии Touareg Business с бензиновым двигателем составляет 3 млн 699 тыс. рублей, с дизельным – 4 млн 219 тыс. рублей.
Доступны для заказа
Компания «Авилон» официально представила первый внедорожник Aston Martin DBX. Стоимость новинки начинается от 14 млн 200 тыс. рублей. Российская квота на 2020 год составляет 83 автомобиля, и значительная их часть уже зарезервирована клиентами автодилера. Первые поставки внедорожника в Россию запланированы на лето 2020 года.
Hyundai Sonata восьмого поколения теперь доступна для бронирования в режиме «онлайн». Автомобиль в России предлагается в 6 комплектациях – Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии модель можно приобрести по максимально рекомендованной розничной цене от 1 499 000 рублей, в топовой комплектации Prestige стоимость автомобиля составит от 1 999 000 рублей.
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года, который получил некоторые изменения во внешности. Цены на обновленный кроссовер стартуют с отметки 2 млн 059 тыс. рублей.
Еще один японский бренд, Toyota, открыл прием заказов на обновленный кроссовер Toyota C-HR. Стоимость новинки в комплектации Hot начинается от 1 млн 828 тыс. рублей. Комплектация Cool доступна по цене от 2 млн 168 тыс. рублей, что аналогично ее стоимости до обновления.
Бестселлер марки Volkswagen, седан Polo, обзавелся новой специальной версией SELECT, и уже доступен для заказа в дилерских центрах бренда. Цена на новинку начинается от 799 900 рублей.
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на спорт-седан премиум-класса S60 в стартовой комплектации Momentum. Стоимость переднеприводной версии с бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) начинается от 2 млн 400 тыс. рублей. Первые седаны S60 в комплектации Momentum доберутся до российских дилеров Volvo в феврале 2020 года.
Еще одна модель шведской марки, подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, также доступна для заказа с ноября 2019 года. Новинка предлагается в двух комплектациях – Inscription и R-Design – стоимостью 5 млн 379 тыс. рублей и 5 млн 499 тыс. рублей соответственно. Поставки первых XC60 T8 Twin Engine на российский рынок Volvo запланированы на февраль 2020 года.