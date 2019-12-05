Итоги российского рынка в ноябре: кто пришел и кто ушел?

Конец осени 2019 года для российского рынка оказался сравнительно «тихим» временем: ни одна модель не покинула его, одна новинка поступила в продажу, 6 – получили обновление , 5 – новые опции. Кроме того, еще на 7 моделей российские дилеры начали прием заказов. Уже в продаже

Компания Bentley представила в России коллекционный Continental GT Number 9 Edition от Mulliner. В мире выпущено всего 100 этих уникальных гоночных автомобилей, три из которых в цвете Viridian эксклюзивно представлены в официальном дилерском центре «Bentley Москва».

В начале ноябре на официальном сайте Haval появились цены и комплектации новой модели – купеобразного кроссовера F7x. Начальная стоимость модели превысила 1,5 млн рублей и составила 1 549 000 рублей. За эти деньги покупатель получит переднеприводную версию, укомплектованную 2-литровым бензиновым турбомотором с 7-ступенчатой роботизированной КП. Заметим, что все версии Haval F7x оснащаются только таким силовым агрегатом.

Российские дилеры Jaguar начали продажи обновленного седана Jaguar XE 2020 модельного года. Стоимость новинки варьируется от 2 млн 844 тыс. рублей до 3 млн 406 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Все версии обновленного Jaguar XE оснащены пакетом холодного климата, который включает в себя обогрев лобового стекла, подогрев сидений и рулевого колеса, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением.

В конце месяца стартовали продажи обновленного семейства LADA Vesta: автомобили получили новые опции, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат Альянса Renault-Nissan – 113-сильный мотор 1,6 л и бесступенчатая автоматическая трансмиссия. Стоимость новой LADA Vesta АТ (седан) начинается от 736,9 тыс. рублей, что делает ее одной из самых доступных моделей с автоматической трансмиссией в своем классе. Доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тыс. рублей.

Еще один премиальный бренд вывел на рынок рестайлинговую версию своего внедорожника – в России начались продажи обновленного Lexus GX 460. Новинка доступна в четырех комплектациях – Executive 5 (4 млн 565 тыс. руб.), Executive Sport 5 (4 млн 672 тыс. руб.), Premium (4 млн 969 тыс. руб.) и Premium Sport (5 млн 061 тыс. руб.).

А вот премиум-бренд из Германии, Mercedes-Benz, пополнил линейку Mercedes-Benz CLA второго поколения сразу двумя новыми модификациями – «заряженным» седаном AMG, который представляет собой техническую копию хэтчбека A35, и универсалом CLA 200. Стоимость четырехдверного CLA в исполнении AMG начинается от 3,6 млн рублей. Цена на универсал Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake на 80 тысяч дороже аналогичного седана и начинается с 2 млн 580 тыс. рублей.

В ноябре в салонах российских дилеров Toyota начались продажи кроссовера RAV4 пятого поколения, производство которого началось в Санкт-Петербурге 1 октября – после завершения выпуска автомобилей предыдущего поколения. Стоимость новинки в базовой комплектации «Стандарт» стартует с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей. Получили новые опции и комплектации

Внедорожник из сегмента Luxury, Bentley Bentayga, получил новые версии с четырьмя и семью сиденьями. Как отмечается, разнообразие конфигураций сидений дополнительно расширяет возможности этого внедорожника. В России клиентам доступна линейка из трех двигателей – бензиновых V8, W12 и V8 Diesel.

Китайская компания Chery расширила в России штатную комплектацию Cosmo для кроссовера Chery Tiggo 4. В список оснащения была добавлена функция автозапуска двигателя, при этом стоимость самой комплектации осталась без изменений. Напомним, цена кроссовера Chery Tiggo 4 в этой комплектации начинается от 1 млн 199 тыс. 900 рублей без учета спецпредложений.





Подготовились к зиме и японские автопроизводители – в начале ноября начались продажи кроссовера Mazda CX-5 специальной серии «Zima Edition». Самые популярные комплектации Supreme и Executive были дополнены комплектом зимних шин, интеллектуальной системой динамического контроля автомобиля, включая автозапуск, и системой бесконтактного открывания багажника. Весь перечень оснащения устанавливается пакетом и не увеличивает финальную стоимость автомобиля. Специальная серия «Zima Edition» доступна для комплектаций – Supreme от 2 млн 130 тыс. рублей и Executive от 2 млн 382 тыс. рублей.

Обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Класс получил новое пакетное предложение AMG Line. Стоимость Mercedes-Benz V-Класс AMG Line 4Matic составляет 4 млн 900 тыс. рублей.



